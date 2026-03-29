Uppsala domkyrka rymmer berättelser om kungar, helgon och kyrkofäder – men hur är det med kvinnorna? Boken Systrar i Uppsala domkyrka lyfter fram de kvinnor som i århundraden har bidragit till domkyrkans historia men alltför ofta hamnat i skymundan.

Här möter vi helgon och drottningar, donatorer, konstnärer, vetenskapsintresserade adelskvinnor – och moderna kvinnor som satt avtryck som präster, musiker och biskopar. Från Katarina Stenbock som överlevde sex vasakungar, till Lisa Stina von Linné och den sköra Santa Cementa som föll i bitar.

Boken är ett uppslagsverk i bokstavsordning – från A till Ä – som gör det enkelt att utforska varje kvinna för sig. Med både nytagna och historiska bilder levandegörs inte bara kvinnornas berättelser, utan också domkyrkans rika kulturarv.

Annika Franzon har arbetat som guide i Uppsala domkyrka i över trettio år. Hon är utbildad journalist, auktoriserad Uppsalaguide och har tidigare skrivit Guideboken om Uppsala domkyrka.

Systrar i Uppsala domkyrka. Från A till Ä

Votum Förlag

Utkom 2026