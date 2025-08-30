Tidens trådar – mode och stil 1870–1940 ur Helsingborgs museums samlingar

Dunkers kulturhus

13 april 2025 – 8 februari 2026

Dunkers kulturhus visar för första gången ett större antal klänningar som finns i Helsingborg museums samling. Flertalet har aldrig ställts ut tidigare. Urvalet består av klänningar, accessoarer och ytterplagg från 1870- till 1940-talet. Med texter av bland andra modehistoriker Tonie Lewenhaupt leds besökaren genom utställningen från den viktorianska tidens turnyrmode till ett mode inspirerat av filmens stjärnor på 1930-talet.

Klädernas historia är en del av en berättelse om en plats i förändring och visar hur en liten provinsstad kränger sig ur småstadsdräkten för att hellre klä sig som den kontinentala storstaden. Gemensamt för klänningarna är att de var en del av en kultur där att se och synas värderades högt. I den nya staden skapades miljöer för den uppklädda att synas i, där stadsteaterns premiärer, brunnsparkernas konserter och konstvernissagerna var viktiga tillfällen.

Textilbranschen mekaniserades tidigt och var en viktig del av den industriella revolutionen. Det innebar att modet kom att variera i allt snabbare takt. Att hänga med i alla dess svängar var ett privilegium för de som hade råd. Kläder var dyra och vårdades därför väl. Att skänka ett omtyckt praktföremål i textil till ett museum var i början och mitten av 1900-talet inte ovanligt. Därför kan de nu visas upp.

Tidens trådar är en utställning av Helsingborgs museum.