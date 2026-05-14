Tobias Svanelid tilldelas Stora historiepriset 2026

Tobias Svanelid, programledare för Vetenskapsradion Historia, tilldelas Stora historiepriset 2026 – Sveriges största historiepris.

Journalisten Tobias Svanelid är främst känd som programledare för Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Sedan starten år 2000 har han varje vecka lett programmet och genom åren har det blivit omkring tusen avsnitt där han tillsammans med inbjudna gäster fördjupar sig i olika historiska teman.

Genom intervjuer med historiker, arkeologer och andra forskare har Tobias Svanelid bidragit till att sprida kunskap om det förflutna. År 2020 utsågs han till hedersdoktor vid Stockholms universitet.

– Jag är förstås jätteglad och känner mig mycket hedrad. Jag står på alla svenska historikers och arkeologers axlar i det här sammanhanget, de är centrala medverkande i alla våra program, säger Tobias Svanelid till Nättidningen Svensk Historia.

Stora historiepriset är Sveriges största historiepris och delas ut av Sörmlands museum i samarbete med Nyköpings kultur- och fritidsnämnd. Priset tilldelas en historiker – eller annan person – som, utan att göra avkall på fackmässig noggrannhet, har lyckats sprida historiska kunskaper och forskningsresultat till en bredare allmänhet och därigenom ökat intresset för historia.

Juryns motivering:

”Journalisten Tobias Svanelid leder Vetenskapsradion historia i Sveriges Radio: varje vecka fördjupar han sig i ett historiskt tema med hjälp av inbjudna gäster. Det har sedan starten år 2000 blivit ett tusental avsnitt och lika många teman. Programmet karaktäriseras av Svanelids initierade intervjuer med historiker, arkeologer och andra som sysslar med forskning om det förflutna. Aktuella frågor som Grönlands ställning, skolans behandling av historieämnet och svensk barnomsorg blandas med de senaste rönen om kaffedrickande, hällristningar och tidigmoderna livsstilsråd.

På samma sätt som Hans Villius berättarröst kom att förknippas med historiska reportage i TV under senare delen av 1900-talet, har Svanelids röst blivit synonym med historiska reportage i radio under 2000-talets första kvartal. Hundratals är de forskare som intervjuats och lyssnarna måste rimligen räknas i miljoner. Som vetenskapsjournalist har Svanelid på ett ovanligt engagerat sätt förmedlat forskningsresultat inom ämnet historia till radiolyssnarna och därmed stått för en lika viktig som imponerande folkbildningsinsats.

Stora historiepriset går i år till Tobias Svanelid för att han med stort engagemang och en aldrig sinande entusiasm, vecka efter vecka i mer än ett kvarts sekel, har spridit historiska kunskaper och forskningsresultat till en bredare allmänhet.”

Juryn består av ordföranden Karin Hassan Jansson, professor i historia vid Uppsala universitet, Linda Andersson Burnett, docent och lektor i idéhistoria vid Uppsala universitet, Gunlög Fur, professor i historia vid Linnéuniversitetet, Svante Norrhem, docent och lektor i historia vid Lunds universitet och Fredrik Svanberg, docent i arkeologi och chef för kulturhistoriska avdelningen vid Nordiska museet.

Utdelningen av Stora historiepriset 2026 äger rum på Sörmlands museum i Nyköping den 3 september. Efter prisutdelningen följer ett samtal mellan pristagaren Tobias Svanelid och juryns ordförande Karin Hassan Jansson.

Tidigare pristagare:

2025: Dag Blanck

2024: Henrik Berggren

2023: Christina Florin

2022: Sven-Eric Liedman

2021: Eva Bonde

2020: Gunnar Broberg

2019: Annika Sandén

2018: Ida Östenberg

2017: Ronny Ambjörnsson

2016: Fredric Bedoire

2015: Heléne Lööw

2014: Maria Sjöberg

2013: Jonathan Lindström

2012: Elisabeth Mansén

2011: Svante Norrhem

2010: Yvonne Hirdman

2009: Bo Eriksson

2008: Eva Österberg

2007: Max Engman

2006: Marie-Christine Skuncke

2005: Anders Björnsson

2004: Maja Hagerman

2003: Gunnar Wetterberg

2002: Cecilia Björk och Laila Reppen

2001: Dick Harrison

2000: Mats G Larsson

1999: Arne Jarrick

1998: Karin Johannisson

1997: Michael Nordberg

1996: Hans Furuhagen

1995: Hans Villius och Olle Häger

1994: Aleksander Loit

(2026-05-14)