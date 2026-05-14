Tobias Svanelid tilldelas Stora historiepriset 2026
Tobias Svanelid, programledare för Vetenskapsradion Historia, tilldelas Stora historiepriset 2026 – Sveriges största historiepris.
Journalisten Tobias Svanelid är främst känd som programledare för Vetenskapsradion Historia i Sveriges Radio P1. Sedan starten år 2000 har han varje vecka lett programmet och genom åren har det blivit omkring tusen avsnitt där han tillsammans med inbjudna gäster fördjupar sig i olika historiska teman.
Genom intervjuer med historiker, arkeologer och andra forskare har Tobias Svanelid bidragit till att sprida kunskap om det förflutna. År 2020 utsågs han till hedersdoktor vid Stockholms universitet.
– Jag är förstås jätteglad och känner mig mycket hedrad. Jag står på alla svenska historikers och arkeologers axlar i det här sammanhanget, de är centrala medverkande i alla våra program, säger Tobias Svanelid till Nättidningen Svensk Historia.
Stora historiepriset är Sveriges största historiepris och delas ut av Sörmlands museum i samarbete med Nyköpings kultur- och fritidsnämnd. Priset tilldelas en historiker – eller annan person – som, utan att göra avkall på fackmässig noggrannhet, har lyckats sprida historiska kunskaper och forskningsresultat till en bredare allmänhet och därigenom ökat intresset för historia.
Juryns motivering:
”Journalisten Tobias Svanelid leder Vetenskapsradion historia i Sveriges Radio: varje vecka fördjupar han sig i ett historiskt tema med hjälp av inbjudna gäster. Det har sedan starten år 2000 blivit ett tusental avsnitt och lika många teman. Programmet karaktäriseras av Svanelids initierade intervjuer med historiker, arkeologer och andra som sysslar med forskning om det förflutna. Aktuella frågor som Grönlands ställning, skolans behandling av historieämnet och svensk barnomsorg blandas med de senaste rönen om kaffedrickande, hällristningar och tidigmoderna livsstilsråd.
På samma sätt som Hans Villius berättarröst kom att förknippas med historiska reportage i TV under senare delen av 1900-talet, har Svanelids röst blivit synonym med historiska reportage i radio under 2000-talets första kvartal. Hundratals är de forskare som intervjuats och lyssnarna måste rimligen räknas i miljoner. Som vetenskapsjournalist har Svanelid på ett ovanligt engagerat sätt förmedlat forskningsresultat inom ämnet historia till radiolyssnarna och därmed stått för en lika viktig som imponerande folkbildningsinsats.
Stora historiepriset går i år till Tobias Svanelid för att han med stort engagemang och en aldrig sinande entusiasm, vecka efter vecka i mer än ett kvarts sekel, har spridit historiska kunskaper och forskningsresultat till en bredare allmänhet.”
Juryn består av ordföranden Karin Hassan Jansson, professor i historia vid Uppsala universitet, Linda Andersson Burnett, docent och lektor i idéhistoria vid Uppsala universitet, Gunlög Fur, professor i historia vid Linnéuniversitetet, Svante Norrhem, docent och lektor i historia vid Lunds universitet och Fredrik Svanberg, docent i arkeologi och chef för kulturhistoriska avdelningen vid Nordiska museet.
Utdelningen av Stora historiepriset 2026 äger rum på Sörmlands museum i Nyköping den 3 september. Efter prisutdelningen följer ett samtal mellan pristagaren Tobias Svanelid och juryns ordförande Karin Hassan Jansson.
Tidigare pristagare:
2025: Dag Blanck
2024: Henrik Berggren
2023: Christina Florin
2022: Sven-Eric Liedman
2021: Eva Bonde
2020: Gunnar Broberg
2019: Annika Sandén
2018: Ida Östenberg
2017: Ronny Ambjörnsson
2016: Fredric Bedoire
2015: Heléne Lööw
2014: Maria Sjöberg
2013: Jonathan Lindström
2012: Elisabeth Mansén
2011: Svante Norrhem
2010: Yvonne Hirdman
2009: Bo Eriksson
2008: Eva Österberg
2007: Max Engman
2006: Marie-Christine Skuncke
2005: Anders Björnsson
2004: Maja Hagerman
2003: Gunnar Wetterberg
2002: Cecilia Björk och Laila Reppen
2001: Dick Harrison
2000: Mats G Larsson
1999: Arne Jarrick
1998: Karin Johannisson
1997: Michael Nordberg
1996: Hans Furuhagen
1995: Hans Villius och Olle Häger
1994: Aleksander Loit
(2026-05-14)