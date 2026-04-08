Tolv kulturhistoriska fartyg får miljonstöd

I år fördelar Sjöhistoriska museet 1,5 miljoner kronor i stöd till tolv kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Gamla ångfartyg, segelfartyg och klassiska bogserbåtar runt om landet kan tack vare stödet restaureras och leva vidare.

Det största enskilda bidraget går till ångfartyget Östersund i Storsjön för fortsatta arbeten med nya ångpanna. Ejdern i Södertälje får också ett större belopp för reparation av ångpannan samt ett plåtbyte i skrovet och segelfartyget Sunbeam i Stockholm för byte av bordläggning och spant i aktern och ångfartyget.

Längs Sveriges kuster, sjöar och vattendrag finns ännu ett hundratal fartyg kvar från 1800- och 1900-talet – fartyg som en gång fraktade gods och människor eller användes i fiske. I dag bevaras de tack vare ideella krafter, föreningar och privatpersoner som lägger ner både tid, kunskap och pengar

Tre av bidragen har i år fördelats till helt nystartade föreningar.

– Tack vare de nya föreningarna och deras engagemang kommer tre fartyg som inte varit i drift under flera år att börja användas igen. Det är en stor vinst för det maritima kulturarvet i Sverige, säger Karolina Matts, intendent på Sjöhistoriska museet.

Totalt ges stöd till tolv olika fartyg, varav fyra inte tidigare fått stöd. Sex av fartygen är segelfartyg och fyra är ångdrivna. Bland årets mottagare finns flera exempel på hur engagemang och kunskap kan göra skillnad:

De kulturhistoriska fartygen används aktivt för passagerartrafik, seglingar, utbildning och evenemang.

– Det här stödet handlar inte bara om fartyg, utan om människor, kunskap och traditioner. När ett fartyg bevaras och används, håller de en viktig del av Sveriges historia levande, avslutar Karolina Matts.

Segelfartyget Ariel, Stockholm och Solna

Ariel får 160 000 kronor för att dreva under vattenlinjen och byta delar av däcket. Segelfartyget Ariel drivs av en förening som har som målsättning att bevara och visa och använda fartyget. Föreningen består av enbart ungdomar som också bemannar fartyget under seglingarna. Man har som syfte att lära ut och bevara traditionellt sjömanskap. Ariel är ursprungligen ett lastfartyg byggt i Norge 1917.

Ångbogserare Rex, Hallstahammar/Kungsör

Fartyget får 150 000 kronor för att kunna göra ett mycket omfattande arbete med ångpanna och ångmaskin. Ångbogseraren Rex är byggd 1902 och har varit verksam i Strömsholms kanal i Västmanland, men har nu legat uppställt på land i några år. Nu har en nystartad förening engagerat sig i Rex och får bidraget för den omfattande pannreparationen.

Bogserbåten Sandslån V i Kramfors kommun

Fartyget får 45 000 kronor för att installera en råoljemotor och tjockleksmäta skrovet. Sandslån tillhör numera Ådalens industrimuseum. Sandslån var verksam som bogserbåt för timmer och trävaror i hela 70 år innan landsvägstransporterna tog över. Sandslån byggdes på Hernösands Mekaniska Werkstad & Warfs AB år 1908 och kommer nu bli en del av verksamheten kring Ådalens industrimuseum.

Garnbåten Stella, Sydkoster

Fartyget får 50 000 kronor för byte av bordläggning. Garnbåten Stella är en gaffelriggad mindre koster som ska vara byggd av Anders Mattson i Kungsviken år 1896. Den är mycket välbevarad och deltar regelbundet på träbåtsfestivaler på Västkusten. Nu behöver några bord bytas.

Hajkuttern Gretel, Stockholm

Fartyget får 75 000 kronor för att lägga om däcket. Hajkuttern Gretel byggdes i Esbjerg 1919 som seglande sump och snurrevadsfiskare. År 1968 såldes fartyget till Ystad och fortsatte med fiske fram till 1973 då hon blev fritidsfartyg. Även om Gretel är en klassisk dansk båt så är fartygstypen inte främmande i svenska vatten. Nu behöver däcket läggas om.

Ångfartyget Östersund, Östersund

Fartyget får 250 000 kronor för fortsatt arbete med den nya ångpannan, ett arbete som påbörjades under 2025. Ångaren Östersund är byggd i Oskarshamn år 1874 och är ett passagerarfartyg på Storsjön.

Ångfartyget Polstjärnan, Karlstad

Fartyget får 90 000 kronor för att byta bottenplåt och bottenblåsningsventil. Ångfartyget Polstjärnan byggdes på Lindholmens varv i Göteborg år 1929 åt Vänerns Seglationsstyrelse som skötte fyr- och lotsverksamheten i Vänern. Sedan år 1984 ägs hon av Ångbåtssällskapet Polstjärnan som bland annat återställt fartyget till sin ursprungliga koleldning.

Bogserbåten Herkules, Göteborg

Fartyget får 50 000 kronor för att byta en oljepump till maskinen. Bogserbåten Herkules byggdes 1939 på Öresundsvarvet i Landskrona. Vid leveransen var Herkules en av Nordens starkaste isbrytande bogserbåtar med en Atlas Polar diesel och var utrustad med en av de första KaMeWa propellrarna. Idag ligger Herkules som museifartyg vid Maritiman i Göteborg och används för charterturer.

Segelfartyget Klara Marie, Skillinge

Fartyget får 150 000 kronor för att nåta och renovera delar av däcket. Segelfartyget Klara Marie byggdes år1884 i Rönne på Bornholm för frakter mellan Rönne och Köpenhamn. Fartyget gick i fraktfart mestadels på Östersjön. Runt år 1965 riggades fartyget om till galeas och utrustades med en tändkulemotor och gjorde en kortare insats som fiskefartyg. År 1994 köptes Klara Marie av den nuvarande ägaren, en förening som använder fartyg för turseglingar och charterseglingar.

Segelfartyget Sunbeam, Uppsala

Fartyget får 200 000 kronor för att byta bordläggning och spant i aktern. Sunbeam är byggd 1905 på John Chambers varv i Lowestoft på Englands östkust. Fartyget användes för seglande trålfiske på Nordsjön fram till 1937. Hon såldes därefter till Sverige och gick omväxlande i fiske och fraktfart. Sedan 1961 har Sunbeam varit registreras som forskningsfartyg sysselsatt med marinbotanisk forskning mestadels i Östersjön.

Ångfartyget Ejdern, Södertälje

Fartyget får 200 000 kronor för att byta plåt samt renovera ångpannan. Ångfartyget Ejdern byggdes 1880 på Göteborgs Mekaniska Werkstad för trafik i Göteborgs skärgård. Från 1906 har dock fartyget drivit trafik med Södertälje som utgångspunkt. Fartyget räddades av eldsjälar och ägs sedan 1964 av en förening som driver passagerartrafik med fartyget. På mitten av 1980-talket återfick Ejdern sin koleldning.

Segelfartyget Mina, Lidköping

Fartyget får 80 000 kronor för arbeten med riggen. Segelfartyget Mina är ett av Sveriges äldsta segelfartyg och den sista av typen Vänergaleas. Hon byggdes 1876 vid Fågelö gård, Torsö, på stranden för gårdens egna behov att transportera spannmål, kalk och ved. Hon gick i svensk fraktfart till 1959 därefter blev hon fritidsfartyg. 1997 övertogs hon av föreningen Vänergaleasen Minas vänner i Lidköping.

(2026-04-08)

