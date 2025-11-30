Tre kringskurna kvinnors berättelser
Ruth Rodhe (1876–1951) växte upp i en konservativ kyrklig miljö som dotter till den kände biskopen och politikern Gottfrid Billing. Hon utbildade sig vid Högre lärarinneseminariet och arbetade några år som lärare i Ängelholm och Lund innan hon tvingades välja mellan äktenskap och fortsatt arbete. Ett bekant val för tidens kvinnor – vid denna tid var det en självklarhet att en gift kvinnas uppgift var i hemmet.
I Kringskurna – tre kvinnors berättelser gör författaren Karin Rodhe, Ruths barnbarn, ett försök att förstå vad detta val innebar för Ruth, ett val som många kvinnor i hennes generation tvingades till.
I Lunds universitetsbiblioteks handskriftsavdelning har Karin Rodhe haft tillgång till en omfattande brevväxling mellan Ruth och hennes mor Frida Billing. Där finns också bevarade brev mellan Frida och hennes mor Ulrika Bring – tre generationer kvinnor som alla tre var biskopinnor, gifta med framträdande kyrkoledare.
Brevsamlingen sträcker sig mellan 1868 och 1914, en turbulent tid då ”allting sattes under debatt”. I breven återfinns exempelvis kommentarer om samtida författare som Viktor Rydberg och Henrik Ibsen, och en diskussion om frånvaron av kvinnliga röster med Fredrika Bremer som exempel.
Karin Rodhe:
Kringskurna – tre kvinnors berättelser
Ekström & Garay
Utkom 2025