Tre kringskurna kvinnors berättelser

Ruth Rodhe (1876–1951) växte upp i en konservativ kyrklig miljö som dotter till den kände biskopen och politikern Gottfrid Billing. Hon utbildade sig vid Högre lärarinne­seminariet och arbetade några år som lärare i Ängelholm och Lund innan hon tvingades välja mellan äktenskap och fortsatt arbete. Ett bekant val för tidens kvinnor – vid denna tid var det en självklarhet att en gift kvinnas uppgift var i hemmet.

I Kringskurna – tre kvinnors berättelser gör författaren Karin Rodhe, Ruths barnbarn, ett försök att förstå vad detta val innebar för Ruth, ett val som många kvinnor i hennes gene­ration tvingades till.

I Lunds universitetsbiblioteks handskrifts­avdelning har Karin Rodhe haft tillgång till en omfattande brevväxling mellan Ruth och hennes mor Frida Billing. Där finns också bevarade brev mellan Frida och hennes mor Ulrika Bring – tre generationer kvinnor som alla tre var biskopinnor, gifta med fram­trädande kyrkoledare.

Brevsamlingen sträcker sig mellan 1868 och 1914, en turbulent tid då ”allting sattes under debatt”. I breven återfinns exempelvis kommentarer om samtida författare som Viktor Rydberg och Henrik Ibsen, och en diskussion om frånvaron av kvinnliga röster med Fredrika Bremer som exempel.

Karin Rodhe:

Kringskurna – tre kvinnors berättelser

Ekström & Garay

Utkom 2025