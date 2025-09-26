Trettonde säsongen av Allt för Sverige

Den nya säsongen av Allt för Sverige har premiär den 20 oktober i SVT. Det är den trettonde säsongen och programmet leds som vanligt av Anders Lundin.

”Tio svenskamerikaner med en brinnande längtan efter att utforska sina rötter reser till Sverige. De får lära känna landet samtidigt som de kommer närmare sina förfäder och sin egen familjehistoria. Men det är också en tävling. En efter en måste deltagarna lämna Sverige – tills en vinnare står kvar. Och den stora belöningen? Ett oförglömligt möte med sin nu levande, svenska släkt”, skriver SVT.

I första avsnittet anländer deltagarna med båt till Torekov. Här får svenskamerikanerna lära sig allt om Bjärehalvöns mest berömda knöl – potatisen. Det blir morgondopp och svenskt fika med sång hos Hasse Andersson. För Maybeth väntar dessutom flera känslosamma överraskningar när hon får veta mer om sin släkthistoria.

Allt för Sverige kommer att sändas i SVT1 på söndagskvällar klockan 20.

(2025-09-26)

Se även Allt för Sverige startar på lördag (2024-10-31)