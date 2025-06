U 137 inifrån

Whiskey on the rocks … Vad vet vi egentligen om den sovjetiska ubåt som gick på grund i Karlskrona skärgård hösten 1981? Minnen och berättelser har fått växa under decennier och så småningom utvecklats till nutida myter. Kan vi med säkerhet säga något om ubåtens uppdrag? Ja, det kan vi, baserat på material som fram till nu har varit hemligstämplat.

Försvarsmakten har nyligen hävt sekretessen på ett betydande material rörande U 137. Michael Fredholm har dessutom gått igenom alla relevanta sovjetiska doktriner och dokument, främst med avseende på operationer i Östersjön. Fram träder en helt ny bild av händelseförloppet vid incidenten med U 137.

Michael Fredholm är utbildad i militär ryska och har en unikt bred och mångårig erfarenhet av den samlade svenska underrättelsetjänsten.

Michael Fredholm von Essen är författare och tidigare militäranalytiker. Han har skrivit en lång rad böcker, däribland Hemligstämplat. Svensk underrättelsetjänst från Erlander till Bildt och Confrontation of Kings, 1656. The Three-Day Battle of Warsaw in the Swedish Deluge, 1655–1660 samt varit medförfattare till Svenskt flyg under kalla kriget.

