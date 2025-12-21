Unik stenåldershund funnen i Järna

Under hösten har arkeologer gjort ett ovanligt fynd i Logsjömossen utanför Järna. I botten av den forna insjön har ett 5 000 år gammalt hundskelett påträffats – begravt tillsammans med en 25 centimeter lång bendolk.

– Att hitta en intakt hund från den här perioden är mycket ovanligt, men att den dessutom lagts ned tillsammans med en bendolk är näst intill unikt, säger Linus Hagberg, arkeolog och projektledare på Arkeologerna vid Statens historiska museer.

Hunden var en stor hanhund, med en mankhöjd på 52 centimeter och en uppskattad ålder på 3–6 år. Skallen var krossad, och dolken, som var fint slipad och gjord av älg- eller kronhjortben, låg i direkt anslutning till tassarna. Fyndet tyder på att hunden medvetet sänkts ner på cirka 1,5 meters djup, troligen i någon form av skinnpåse eller behållare med stenar.

– Det är ett känt fenomen att man använder hundar i rituella handlingar under den här perioden. Vi kan se när hunden levde, dess ålder, och vad den har ätit. Hundens levnadshistoria kan i sin tur berätta mer om hur de människor som ägde hunden levde och livnärde sig, säger Hagberg.

Fyndet gjordes i samband med Ostlänkens anläggningsarbeten, där arkeologerna parallellt undersökte torvlagren inför ett nytt påldäck för järnvägsbanken. De vattenrika torvlagren gjorde arbetet logistiskt utmanande, men ett nära samarbete mellan arkeologer och entreprenörer gjorde det möjligt att dokumentera fynden på ett säkert sätt.

Utöver hunden har arkeologerna hittat flera andra välbevarade föremål från stenåldern, daterade till 3 300–2 600 f.Kr. Bland fynden finns bearbetade pålar som stuckits ner i sjöbotten, stolpar som kan ha ingått i bryggor, utplacerade stenar som troligen fungerade som ankare eller sänken, samt en två meter lång mjärde – ett gammalt fiskeredskap gjort av sammanflätade trävidjor.

– I anslutning till mjärden finns trampzoner där man kan se att människor har stått och rört sig på botten ute i sjön, det syns som fläckar i gyttjan. Kanske man har vittjat sina fällor, säger Linus Hagberg.

Nu pågår ytterligare analyser och konservering av fynden inför den slutliga rapporten.

