Unikt material från Vegaexpeditionen sålt på auktion

Igår såldes den omtalade Vegasamlingen på Stockholms Auktionsverk. Det totala slutpriset blev drygt 25 miljoner kronor och samtliga 304 föremål klubbades. Köparna var till största delen svenska privatsamlare och institutioner vilket gör att tyngdpunkten i det unika kulturarvet stannar i Sverige.

– Det här är en auktion som verkligen går till historien. Resultatet är exceptionellt och Vegasamlingen får nu en ny framtid i privata samlingar och museer där den kommer att bevaras och uppskattas, säger Karl-Magnus Törnros, chefsintendent på Stockholms Auktionsverk.

Vegasamlingen, som förvarats i Vegakaptenen Louis Palanders släkt i över hundra år, omfattar bland annat dagböcker, loggböcker, fotografier, sjökort och brev från en av svensk historias största upptäckarbragder. Tillsammans ger de en unik inblick i Vegaexpeditionen, som 1878–1880 genomförde världshistoriens första genomsegling av Nordostpassagen.

Flera föremål och arkivalier köptes av Sjöhistoriska museet. Tack vare stöd från vänföreningen Sjöhistoriskas Vänner kunde museet bland annat ropa in ett sjökort och Palander opublicerade memoarer.

– Vi är otroligt glada över att kunna komplettera vår samling med det här unika materialet, även om det är tråkigt när samlingar splittras. Framför allt kommer vi att få möjlighet att fördjupa vår kunskap om Vegaexpeditionen och andra vetenskapliga expeditioner och till viss del om Louis Palander som person, säger Melissa Rydquist, arkivarie vid Sjöhistoriska museet.

– Våra samlingar innehåller sedan tidigare material som Louis Palanders dotter Mary skänkte till oss på 1950-talet. Inte minst glada är vi för fotoalbumet från expeditionen till Spetsbergen år 1872, sjökortet från Vegaexpeditionen samt Louis Palanders af Vegas opublicerade memoarer för att nämna några exempel, säger Melissa Rydquist.

Sjöhistoriska museet planerar att tillgängliggöra materialet för allmänheten, till en början digitalt. På sikt kan föremålen även komma att ingå i en utställning.

– Det här är ett av de största inköpen som Sjöhistoriska museet har gjort någonsin och ett mycket betydelsefullt tillskott till Sjöhistoriska museets samlingar. Materialet stärker vår möjlighet att berätta om Vegaexpeditionen och om människorna bakom en av de viktigaste polarexpeditionerna i svensk historia, säger museichefen Mats Djurberg.

Totalt kunde Sjöhistoriska museet tack vare stödet från vänföreningen köpa föremål och arkivalier för nästan 3,5 miljoner kronor.

– Vi hade gärna köpt mycket mer, men de ekonomiska möjligheterna fanns tyvärr inte, säger Djurberg.

(2026-03-11)