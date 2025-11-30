Uppfinningsrika Småland

Småland är överlevnadskonstens och uppfinningsrikedomens landskap. Knappa resurser i ett kargt men variationsrikt landskap har krävt stora mått av klurighet och envishet för att hitta lösningar – småländska kännetecken som är giltiga än i dag.

I Uppfinningsrika Småland skriver ledamöterna i Smålands Akademi om vad den småländska idérikedomen har bidragit med – långt utanför de små landens egna gränser. Erika Lagerbielke skriver om glasets innovatörer, Stefan Edman frågar sig om småländsk innovationskraft kan bidra till att lindra effekterna av klimatkrisen och Ulf Beijbom berättar om småländska skyskrapsbyggare i Chicago.

I boken kan läsarna bland annat även läsa Kristina Alsérs betraktelse över sina nio år som landshövding i Växjö och genom Lennart Nilsson ta del av historien om Sveriges första länsmuseum. ”Boken vill vidga föreställningen om vad innovation och entreprenörskap är, och med exempel visa på tradition och förnyelse för att ge hopp i en apokalyptisk tid”, skriver Smålands Akademi.

Peter Aronsson & Cecilia Davidsson (redaktörer):

Uppfinningsrika Småland. Innovation, tradition och entreprenörskap

Votum Förlag

Utkom 2025