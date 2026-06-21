Ute skiner solen

Gotlands Museum

23 maj – 1 november 2026

Ute skiner solen är en jubileumsutställning som tar sin utgångspunkt i den gotländska poeten och konstnären Sonja Åkesson (1926–1977). Hundra år efter hennes födelse kommer utställningen att visas som en del av Gotlands Konstmuseums program på Gotlands Museum i Visby.

Med vardagens erfarenheter som fond rör sig utställningen genom teman som feminism, samhälle och politik med utrymme för komplexitet och nyanser. Åkessons konstnärskap, känt för sina samhällskritiska och samtidigt personliga skildringar, framstår i dag som lika angeläget som under hennes egen livstid.

– Vi vill uppmärksamma Sonja Åkessons konstnärliga gärning. Hon är en av 1900-talets stora poeter och konstnärer, vars dikter och arbetssätt fortfarande upplevs som samtida. De frågor hon skrev om och de uttryck hon valde att arbeta med är i högsta grad brännande aktuella, säger utställningens curator Angelica Blomhage, verksamhetsansvarig för Gotlands Konstmuseum.

I Sonja Åkessons egen praktik var gränserna mellan konstformer ofta flytande. I hennes anda formas utställningen som en tvärdisciplinär helhet där olika uttryck möts och där det personliga och politiska tar plats genom flera konstnärliga språk. Åkessons verk presenteras tillsammans med verk av de samtida konstnärerna Catti Brandelius och Klara Wiksten, som arbetar med tematik nära Åkessons.

I samarbete med Region Gotlands litteraturutvecklare ingår en medskapande del där allmänheten bjuds in att skicka in texter skrivna i Åkessons anda. Under våren arrangeras även skrivarworkshops för att inspirera till detta.

Utställningens titel är hämtad från Åkessons egen favoritdiktsamling Ute skiner solen, en titel som fångar både det direkta och det mångtydiga i hennes konstnärskap. Utställningen har producerats av Gotlands Konstmuseum i samarbete med Region Gotlands litteraturutvecklare, Sonja Åkesson-sällskapet och Konst och form Gotland.