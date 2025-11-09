Utländska spioner på svensk mark

I skuggan av de stora spionfallen finns alltid människor. I Främmande makt får läsarna möta personerna bakom underrättelseoperationerna i dagens Sverige och de människor som lever under ständigt hot.

Här tecknar de undersökande journalisterna Jani Sallinen och Mathias Ståhle en bild av ett Sverige de flesta aldrig får se. De har brevväxlat med en känd spiondömd svensk, följt spåren efter ryska militära teknikfixare som opererar i Sverige, kartlagt hur Kina och Iran opererar under ytan i statliga svenska organisationer och intervjuat personal i en av Sveriges allra hemligaste verksamheter.

Jani Sallinen är författare och prisbelönt reporter i Svenska Dagbladets grävteam. Han har lång erfarenhet av granskningar av säkerhet, spioneri, organiserad brottslighet, korruption och påverkan. Mathias Ståhle är flerfaldigt prisbelönt som avslöjare med granskande reportage om hemliga trollfabriker, penningtvätt i bankvärlden, grov kriminalitet och politisk extremism på meritlistan. Han arbetar för närvarande som granskande reporter på Svenska Dagbladet.

Jani Sallinen & Mathias Ståhle:

Främmande makt. Utländska spioner på svensk mark

Albert Bonniers Förlag

Utkom 2025