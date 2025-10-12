Vad är viktig historia?

Vad är viktig, eller signifikant, historia, hur avgörs det och av vem? Att synliggöra hur elever resonerar om signifikant historia ger värdefulla insikter i deras historiska tänkande. Trots detta är tankeredskapet historisk signifikans relativt outforskat i en svensk grundskolekontext.

Avhandlingen syftar till att utforska, problematisera, utveckla och synliggöra historisk signifikans ur ett elevperspektiv. När mellanstadieelever i avhandlingen resonerar kring historisk signifikans gör de det utifrån olika, och ibland oväntade perspektiv vilket ger en mångfacetterad och delvis ny bild av tankeredskapet. Denna komplexitet utgör avhandlingens intresseområde och undersöks både genom elevers resonemang och genom en fördjupad analys av historisk signifikans som epistemiskt koncept.

Avhandlingen består av en kappa och fyra delstudier. Artikel 1, en systematisk narrativ forskningsöversikt, och artikel 2, en teorisyntes, kartlägger och analyserar forskningsområdet och konceptet historisk signifikans. Kartläggningarna utgör en bakgrund till de två studier som bygger på fokusgruppsintervjuer. Artikel 3 undersöker hur mellanstadieelever resonerar om historisk signifikans och artikel 4 fördjupar delar av dessa resultat genom att utforska och definiera två nya kriterier, etisk och affektiv signifikans, i relation till historisk empati.

Resultaten visar tre återkommande mönster i elevernas resonemang: de resonerar om en officiell och symboliskt signifikant historia om Sverige, om historisk relevans kopplad till elevnära och aktuell historia, samt om mörk och tyst(ad) signifikant historia med etiska dimensioner. Två motstridiga narrativa mallar tydliggör hur eleverna tolkar och formar sitt historiska tänkande. Sammantaget synliggör elevernas resonemang vilken historia som upplevs ges utrymme i historieundervisningen och vilka perspektiv som utelämnas.

Den teoretiska kartläggningen, som resulterar i två kartor över teoretiska ramverk och kriterier, introducerar nya begrepp, synliggör tre befintliga epistemiska dimensioner av historisk signifikans samt pekar på glapp och förskjutningar i forskningsfältet. Sammantaget bidrar avhandlingen till att synliggöra tankeredskapet både i relation till historiedidaktisk forskning och undervisning, samtidigt som introduktionen av en etisk dimension bidrar till att vidareutveckla förståelsen av historisk signifikans.

Cathrine Sjölund Åhsberg:

Vad är viktig historia? Att utforska, problematisera, utveckla och synliggöra tankeredskapet historisk signifikans

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession,

Göteborgs universitet

Disputation: 13 juni 2025