Vaggvisan i Sverige

Vaggvisan är en uråldrig visgenre, troligen en av våra äldsta. Ändå har få fördjupat sig i ämnet och ingen har förut ­skrivit en hel bok om vaggvisan i Sverige.

Att ingen tidigare skrivit vaggvisans historia har flera skäl. De äldsta vaggvisorna är svåra att fånga och kan uppträda i många olika sammanhang. De hör till insomnandet när den lugnande melodin är viktigare än orden. Det är småkonst i vardagen, anspråkslös i val av ämnen. De allra minsta barnen förstår ändå inte så mycket av vad som sjungs. Det faktum att vaggvisan främst tillhör kvinnors vardag har också inneburit att de äldsta utforskarna av folkliga vistraditioner inte ägnade den någon särskild uppmärksamhet.

Vaggvisorna är lätta att lära in och sjunga när texterna är korta och melodierna enkla. Många vaggvisor är sannolikt väldigt gamla, kanske upp emot 300 år, eller mer. Orden ”Sov mitt lilla hjärta” i bokens titel är lånade från en vaggvisa som sjöngs för över 250 år sedan.

Vaggvisorna har förts vidare från generation till generation, ändrats, fått tillägg eller på andra sätt anpassats samtidigt som upphovsmannen fallit i glömska. När vaggvisor finns i tryck under 1700-talet och början av 1800-talet presenteras de ofta anonymt, även om några av landets främsta litterära namn döljer sig bakom de författarlösa visorna. Några av dessa kända skalder vars vaggvisor vandrat vidare i folktraditionen är Olof von Dalin, Carl Michael Bellman och Samuel Hedborn.

På 1800-talet blev samlarna av folkkultur också intresserade av de folkliga småvisorna. Vaggvisor och andra barnvisor trycktes i ett par publikationer som senare fick stor betydelse för bland andra Alice Tegnér och hennes efterföljare. Traditionen i de gamla folkliga visorna har sedan förvaltats av barnvisediktarna i modern tid, till exempel Lennart Hellsing och Astrid Lindgren.

Christina Mattsson är en av landets främsta visforskare, tidigare styresman för Nordiska museet, radiomedarbetare och tidigare chef för Sveriges Radio P2. Hon har utkommit med en rad böcker, däribland Juvelarian. Historien om Christina Nilssons smaragder, Blomsterbrodösen Elisabet Jobs och Petter Winge och hans värld. En boktryckare, bokhandlare och utgivare i 1700-talets Nyköping.

Christina Mattsson:

Sov mitt lilla hjärta. Vaggvisan i Sverige

Appell Förlag

Utkom 2026