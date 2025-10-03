Vardagslivet i en historisk brytningstid

I en tid präglad av osäkerhet och förändring, där Europa präglas av krig och separation, finner vi breven från Selma Landelius (1889–1956), en kvinna med en osviklig viljestyrka. Genom ett vävt nät av brev mellan vänner och familj, målar manuskriptet upp en gripande bild av livet bakom kulisserna under en av historiens mest kritiska perioder.

Selma finner, mitt i ett turbulent äktenskap och ekonomisk oro, ett ljus i sina brevväxlingar. Varje skriftlig rad avslöjar hennes inre strider och längtan efter stabilitet för sina barn, trots de ekonomiska bördor hennes make lämnat efter sig. Samtidigt får vi inblick i vänskapen med Olga, vars egen flytt till Berlin präglas av hemlängtan och besvikelser.

”Detta manus är inte bara en berättelse om personliga bekymmer och drömmar, utan också en påminnelse om den styrka och samhörighet som överlever trots krigets skugga. Ett stycke historia som fångar livets allvar och den mänskliga andans robusthet i en värld i förändring”, skriver Linda von Rosen.

Linda von Rosen är dotterdotter till Selma Landelius.

Linda von Rosen:

Selma

Lava Förlag

Utkom 2025