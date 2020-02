Varför du ska välja ett svenskt casino

Just nu pågår det en debatt om det är bättre att välja ett svenskt casino framför ett med utländsk licens. Den 1:e januari 2019 fick Sverige en ny spellag som också gav ny betydelse för vad ett svenskt casino innebär. Det finns flera fördelar med att spela på ett svenskt casino och dessa ska vi berätta mer om här.

Du betalar inte skatt på dina vinster

En av de stora fördelarna med att spela på ett svenskt casino är att du inte behöver betala skatt på dina vinster. Det är istället casinots ansvar att betala in skatt till svenska staten. Du spelar i tryggheten om att allt du vinner är dina egna pengar. Om du istället väljer att spela på ett utländskt casino måste du betala 30 % skatt på alla dina uttag. Det behandlas helt enkelt som vilken inkomst som helst. Detta måste du själv meddela till Skatteverket.

Dina transaktioner är skyddade

Svenska Spelinspektionen försöker få spelare att välja svenska nätkasinon framför utländska. Därför kan de ge dryga böter till betalningsföretag som godkänner insättningar till ett casino utan svensk licens. Som en konsekvens av detta kan din insättning bli nekad om du ska spela på ett utländskt casino. Det finns även en risk att du inte får ut dina pengar om du senare vill begära ett uttag. Det är aldrig något som du behöver oroa dig för om du väljer ett svenskt casino.

Du är skyddad genom spelpaus

Alla casinon med svensk licens är ansluta till ett register som heter Spelpaus. Det är ett nationellt avstägningsregister där du kan pausa ditt konto från samtliga svenska casinon. Detta inkluderar även ombud för svenska spel samt fysiska casinon likt Casino Cosmopol. Om du vill pausa eller stänga ner dina konton hos utländska casinon måste du kontakta dem alla en och en. Detta är väldigt tidskrävande och det är lätt att du missar vissa sajter.

Du kan sätta spelgränser

En funktion som är väldigt användbar hos svenska casinon är att du kan sätta en spelgräns. Du kan bestämma hur mycket du får spela för, både dagligen, veckovis och månadsvis. När du har nått denna gräns måste du vänta tills tidsfristen har gått ut. Ett väldigt smidigt sätt att undvika att spela för mycket. Denna funktion brukar komma upp så snart du loggar in på ditt spelkonto. Om du vill ändra din gräns vid ett senare tillfälle kan du göra det.

Du kan använda Swish och BankID

I samband med att den svenska spellagen kom blev det också obligatoriskt för spelare att verifiera sig med BankID. Hos de flesta svenska casinon kan du även logga in med ditt BankID istället för användarnamn. Du slipper därmed hamna i situationer där någon annan kan komma åt ditt lösenord. Med BankID kan du logga in på ditt spelkonto på mindre än minuten. De flesta casinon erbjuder även möjligheten att sätta in pengar med Swish. Det är den snabbaste insättningsmetoden på marknaden och kräver endast mobil och BankID.