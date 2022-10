Världens historiskt största online jackpots

Jackpots har varit ett populärt fenomen ända sedan online casino först dök upp. Idag vinner spelare stora summor dagligen, och vinsterna är större än någonsin. Tidigare har stora jackpots främst gått att hitta på riktiga casinon. Idag är det tyvärr så att svenska landcasinon har det tufft. Då får vi till 100% räkna med att hitta bra jackpots online, och ger man sig ut och letar ser man snabbt att man inte blir besviken. Nedan kommer vi att lista de fem största jackpots som har delats ut online. Som ni kommer se så är de flesta av dem på samma spel. Vilket? Det får ni veta när ni läser vidare.

Hur spelar man jackpots?

Först och främst behöver vi klargöra hur man faktiskt spelar jackpots. Idag finns det på mer eller mindre alla svenska casinon, men de kan vara mer eller mindre bra. En av de bästa sakerna med jackpots är just att man kan se exakt hur mycket den är uppe i samtidigt som man spelar. Spänningen blir större och vinsten känns mer möjlig. Kanske är det du som vinner nästa stora vinst.

Störst jackpots

Nu har vi kommit till listan som är den huvudsakliga anledningen till att ni kom hit, nämligen vilka som faktiskt är de största jackpotsen genom tiderna. Det är otroliga summor vi har att göra med. Kolla bara.

1. Mega Millions – 265 Miljoner SEK

Högst på listan hittar vi en vinst på Mega Millions som betalades ut till en 40-årig finsk man. Exakt vilket casino han använde sig av tycks vara oklart, men det är bekräftat att det var på något av alla de skandinaviska casinon som finns.

2. Absolootly Mad: Mega Moolah – 260 Miljoner SEK

Den näst största vinsten genom tiderna är en vinst på 260 miljoner svenska kronor. Vinnaren var en belgisk spelare som inte tycks vara en veteran på något sätt. Han var helt enkelt rätt man på rätt plats. Denna vinst är också den som skedde senast av de på listan. Den skedde så sent som 2021.

3. Mega Moolah – 258 Miljoner SEK

Strax efter de två största vinsterna kommer denna vinst på 258 miljoner svenska kronor. Rapporterna hävdar att denna vinst på under 50 spins. Han vann alltså hundratals miljoner kronor bara på att spinna ett fåtal gånger. Det visar verkligen på att det är möjligt för vem som helst att vinna.

4. Mega Moolah – 190 Miljoner SEK

På fjärde plats kommer en lite mindre vinst på 190 miljoner SEK. Att vi ens kan kalla det en lite mindre vinst visar bara på hur mycket pengar det faktiskt finns att hämta på jackpots. Även denna vinst skedde på Mega Moolah som plockar hem tre platser på denna topplista.

5. Mega Moolah – 185 Miljoner SEK

En annan vinst som skedde relativt nyligen är denna vinst på 185 miljoner kronor. Precis som de två ovan nämnda så vann även denna spelare en jackpott på Mega Moolah. Är det de absolut största vinsterna man är ute efter är det absolut en jackpott värd att kolla in.



Är det möjligt för vem som helst?

Att vinna stora jackpots är absolut möjligt för vem som helst. Sannolikheten är förstås väldigt låg, men det är fortfarande möjligt. Som vi nämnde ovan så vann en av dessa spelare denna enorma vinst på under 50 spins. Det är alltså inte säkert att du ens behöver spela särskilt mycket för att vinna. I och med att den svenska spellagen släppt in fler aktörer på marknaden så finns det idag större möjligheter än någonsin för dig att testa på att spela jackpots. Lycka till och ha kul, säger vi.