Världens största medeltida skepp funnet i Öresund

Ett 600-årigt vrak av ett handelsfartyg har grävts fram i Öresund. Det är världens hittills största medeltida skepp och det ger unika insikter i tidens skeppsbyggnad och handel.

– Det är den största kogg vi känner till och den ger oss en unik möjlighet att förstå både konstruktionen och livet ombord på de största handelsfartygen under medeltiden, säger marinarkeologen Otto Uldum, som lett utgrävningen.

Skeppet är daterat till cirka 1410 genom dendrokronologi. Det byggdes i Nederländerna med ek från dagens Polen.

(2026-03-01)

