Vendelhjälmar Sveriges bidrag till europeisk kulturarvskampanj

Tre vendeltida prakthjälmar från Statens historiska museers samlingar är Sveriges bidrag till den europeiska kulturarvskampanjen Twin it!. Hjälmarna har dokumenterats i 3D och presenterades tillsammans med övriga ländernas bidrag när EU:s kulturministrar samlades i Bryssel den 12 maj .

– De här 3D-modellerna är inte bara bilder av den europeiska historien, utan en investering i framtiden där kulturarv kan användas i utbildning, forskning och nya digitala upplevelser, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Prakthjälmarna kommer från de rika båtgravarna i Vendel, Valsgärde och Ultuna och de representerar vendeltiden (cirka 550–750 e.Kr.) som ingen annan föremålsgrupp. Hjälmarna finns utställda på Historiska museet i Stockholm – och nu även som 3D-modeller för bredare målgrupper över hela världen att ta del av.

– De här hjälmarna är några av de mest kulturhistoriskt värdefulla föremål vi har nationellt, så det känns väldigt viktigt att just de 3D-skannas, säger Magnus Hagberg, överintendent på Statens historiska museer.

Den europeiska kulturarvskampanjen heter Twin it!, alltså en uppmaning att göra digitala tvillingar. Den syftar till att få fler länder att dokumentera sitt kulturarv i 3D och kampanjen tog fart efter branden i Notre Dame i Paris 2019. Sveriges arbete med Twin it! leds av Riksantikvarieämbetet i samarbete med bland andra Statens historiska museer.

– Sverige har kommit en bit på väg när det gäller att dokumentera kulturarv i 3D men det är många frågor som återstår att lösa, till exempel hur vi ska få till digitala skyddsrum där de digitala tvillingarna till föremål, byggnader och platser kan förvaras, säger överantikvarie Magnus Larsson vid Riksantikvarieämbetet.

Statens historiska museer har 3D-skannat de vendeltida hjälmarna inom ramen för Swedigarch, en nationell forskningsinfrastruktur för digital arkeologi där Riksantikvarieämbetet också ingår. Swedigarch leds av Uppsala universitet och finansieras av Vetenskapsrådet under 2022–2027.

Dokumentationen av hjälmarna ingår i ett större arbete där en mängd föremål och fragment av föremål från gravarna i Vendel är digitaliserade och sökbara. Ytterligare fragment från två relativt okända hjälmar har 3D-skannats. Statens historiska museer utvecklar och arbetar med hela processen, från 3D-skanning av föremål till publicering på olika öppna plattformar och intern datalagring. Syftet är att tillgängliggöra ett urval forskningsmässigt intressanta och relevanta föremål ur samlingarna som 3D-modeller på ett öppet, analyserbart och återanvändbart vis.

Inom Swedigarch kommer Statens historiska museer att fortsätta producera 3D-modeller av arkeologiska föremål från samlingarna åtminstone till och med 2027.

(2026-05-11)