Viktigt att veta för att vara säker på skandinaviska online casinon

När det är dags att besöka ett online casino från något av de skandinaviska länderna, kan det vara bra att ha koll på vad man ska tänka på för att roa sig säkert. Detta är extra viktig för de spelare som är nybörjare.

Säkerhet och tips hos casino Sverige med casinomagi.se

Något som är extra angeläget hos casino sverige, är säkerheten då den har den högsta prioriteten. De casinon som i dagsläget finns eller nyligen lanseras vidtar ett flertal säkerhetsåtgärder för att besökarna ska känna sig trygga och säkra, vilket gör att de kan få den optimala spelupplevelsen.

För att det ska bli enklare för nybörjare som besöker svenska online casinon, kommer här några viktiga punkter som man bör kontrollera innan det är dags att registrera sig för ett spelkonto. Detta är inte som att besöka ett museum eller liknade, eftersom besökarna inte behöver tänka på sin säkerhet för att få en optimal upplevelse. Det gäller istället att veta vad man ger sig in på innan det är dags att satsa pengar.

Kontrollera spelsajternas licenser

Alla seriösa spelsajter såsom online casinon och bettingsidor, har en spellicens utfärdad av en spelmyndighet från det land som de verkar i från. I Sverige är det Spelinspektionen som godkänner licenserna för sidor som erbjuder spel för pengar i vårt land. Hos utländska nätcasinon kan besökarna mötas av spelmyndigheter från Spillemyndigheden (Danmark), NGA (Norge) MGA (Malta), Curacao och UK Gambling Commission, för att nämna några.

Besöker spelarna något casino på nätet som har spellicens från en spelmyndighet finns det vissa garantier som besökarna har. Några av de säkerhetskrav som ställs är:

Alla casinospel som erbjuds ska vara rättvisa och säkra

Besökarna måste ha ett skydd som konsument

Spelarens pengar ska vara separerade från spelsajtens egna

Online casinot måste alltid kontrollera att besökaren är den individ som den säger att denne är

Spelsajten måste alltid uppge uppgifter om hur besökarens pengar är säkra och skyddade

Något som spelaren alltid bör säkerställa innan registrering är att spelsajten har en spellicens som är giltig. Den informationen hittas längst ner på sidan så det är bara att scrolla ner. Där hittas licensnummer och vilken spelmyndighet som har utfärdat licensen för spel.

Casinon utan registrering

Det har lanserat allt fler online casinon som inte kräver att spelaren behöver registrera sig för ett spelkonto. Istället räcker det med att besökaren har ett BankID och ett konto hos en svensk bank. Det betyder alltså att spelaren loggar direkt in på nätcasinot med hjälp av sin e-legitimation.

Dock innebär det inte att man är anonym på något sätt, men man slipper hålla på med en tidsödande registrering. Dessutom slipper spelaren att uppge ett användarnamn och hitta på ett lösenord som man måste hålla reda på hela tiden.

Rekommendationen är att använda en så kallad lösenordshanterare, vilket är ett program som gör att lösenordet är krypterat och loggar in per automatik. Väljer besökaren ett nätcasino utan registrering så räcker det således att validera sin identitet med BankID eller liknande, för att sedan kunna sätta in pengar och satsa på de olika casinospelen.

Hantering av personuppgifter hos spelsajter

Som vi nämnde tidigare går det inte vara helt anonym när man ska roa sig på ett nätcasino, utan spelare måste alltid dela med sig av någon form av uppgifter gällande sin person. Om inte BankID används behövs det exempelvis en e-postadress, telefonnummer eller kontouppgifter.

Oavsett vad besökaren uppger för uppgifter kommer dem att vara skyddade och inte delas med en tredje part. Spelare kan också bli ombedd att skicka in dokument för att verifiera sitt bankkonto, detta heter KYC-process. Detta innebär att inte den personliga informationen inte kan nås av någon som är obehörig.

Välj en krypterad spelsajt

Är man nybörjare och inte vet om en spelsida är krypterar eller inte, kan man se det om det finns en symbol av ett hänglås vid sidan om där spelaren klickar på webbplatsen. Det innebär således att sajten är trygg och säker att besöka. De allra flesta online casinon och bettingsidor använder sig av den allra senaste SSL-krypteringsteknik. Detta är extremt viktigt att tänka på oavsett om spelare besöker webbplatsen via en mobil, surfplatta eller dator.

Har online casinot säkra betalningsmetoder?

Något som en besökare till ett nätcasino också bör beakta är om de erbjuder säkra metoder för insättningar och uttag. Beroende på om spelaren besöker ett svenskt eller utländskt casino på nätet kan det skilja mellan vilka betalningstjänster som erbjuds.

Den svenska spelmyndigheten förhindrar vissa metoder för insättningar och uttag, som exempelvis Zimpler. Medan utländska spelsajter inte erbjuder Trustly. Tipset är dock att använda en betalningsmetod som man är van vid och känner sig trygg med, samt litar på. Besökarna kan alltid hitta vilka metoder för betalning som online casinot erbjuder längst ner på sidan eller i spelsidans FAQ (de vanligaste frågorna som ställs).

Annars går det bra att ställa frågan till kundsupporten om vilka betalningsmetoder som erbjuds i deras live chatt. Det är alltid bra att kontrollera detta innan man skapar ett spelkonto för att vara på den säkra sidan att spelsajten erbjuder en betalningstjänst som spelaren använder sig av.

Ansvarsfullt spelande

Varje svensk spelsajt erbjuder sina besökare möjligheten att splea ansvarsfullt via olika typer av hjälpmedel och verktyg. Exempel på detta är Spelpaus, gränssättning, åldersgräns på 18 år, länkar till diverse organisationer som är experter på spelmissbruk, allt för att främja ett spelande som är ansvarsfullt.