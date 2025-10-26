Vitön

Det började som ett vanligt intresse. Det blev hennes liv. I mer än tre decennier har Bea Uusma försökt lösa Andréeexpeditionens gåta. Varför dog de på Vitön 1897, trots varma kläder och rikligt med proviant, innan de ens hunnit packa upp sina slädar?

År 2013 gav hon ut boken Expeditionen. Min kärlekshistoria och i Vitön. Den fristående fortsättningen på Expeditionen gräver hon sig ännu djupare in i Andréeexpeditionen. Arrangerar en vetenskaplig polarexpedition till Vitön. Undersöker blodspår och analyserar sönderrostade vapen från 1800-talet. Lyckas dechiffrera den oläsbara texten i Andrées sista dagbok. Med hjälp av ny teknik kan hon få svar på frågor som tidigare inte ens gick att ställa.

Vitön tar oss längst ut i det som fortfarande är okänt och längst in i en människa som aldrig kan sluta söka efter sanningen.

Bea Uusma är läkare och författare till den Augustprisbelönade boken Expeditionen. Min kärlekshistoria.

