Vrak – Museum of Wrecks är Årets museum 2026

För 30:e gången delas utmärkelsen Årets museum ut och 2026 års vinnare är Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm. Museet visar ”en unik kombination av forskning, immersiv teknik och berättande som möjliggör utforskandet av en maritim värld som få någonsin får se”.

Priset tilldelas ett museum som med mod, kreativitet och kvalitet visar vägen för framtidens museiverksamhet.

Utmärkelsen Årets museum delas årligen ut av Sveriges Museer och Svenska ICOM, och syftar till att uppmärksamma framstående museiarbete samt inspirera till fortsatt utveckling i hela branschen. Priset delades ut under Sveriges Museers Vårmöte i Uppsala den 21 april.

– Det här är så oerhört roligt och nästan svårt att ta in. När vi öppnade museet för knappt fem år sedan visste vi att vi hade något på gång, som kittlar den nyfiknes sinne. Priset är ett erkännande att vi lyckats förmedla det som Östersjöns alla fantastiska vrak utgör, säger museichefen Odd Johansen.

Vinnaren Vrak – Museum of Wrecks har etablerat sig som en nyskapande aktör inom kulturarvsfältet. Genom att kombinera forskning, digital teknik och berättande gör museet Östersjöns unika undervattensvärld tillgänglig för en bred publik. Verksamheten präglas av ett starkt fokus på hållbarhet, inkludering och nya sätt att förmedla kunskap, vilket gör museet till en inspirationskälla både nationellt och internationellt.

– Årets juryarbete har präglats av stort engagemang och många kvalificerade nomineringar från hela landet. Det har varit både inspirerande och utmanande att utse en vinnare bland så starka kandidater, säger Maria Sidén, vd för Nääs slott och juryns ordförande.

De tre nominerade till Årets museum 2026 var Arbetets museum i Norrköping, Röhsska museet i Göteborg och Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm.

– Museer spelar en avgörande roll i ett demokratiskt samhälle – som platser för kunskap, reflektion och gemensamma berättelser. Årets museum visar hur kulturarvet kan göras relevant och tillgängligt för fler, säger Christian Penalva, ledamot i Svenska ICOM och projektchef för utställningar vid Kulturen i Lund.

Juryns motivering:

”Vrak – Museum of Wrecks förvandlar Östersjöns dolda historia till ett levande och tillgängligt kulturarv. Här möter besökare en unik kombination av forskning, immersiv teknik och berättande som möjliggör utforskandet av en maritim värld som få någonsin får se. Museet visar hur banbrytande, etiskt och hållbart bevarande kan formas på ett nytt sätt för att ta ansvar för vårt gemensamma arv. Samtidigt utvecklar museet inkluderande arbetssätt som ger plats åt fler röster och inspirerar aktörer bortom sin verksamhet. Med innovation, hållbarhet och delaktighet visar museet vägen för framtidens kulturarvsarbete.”

I juryn för Årets museum 2026 ingick Maria Sidén, vd Nääs slott, Christian Penalva, projektchef vid Kulturen i Lund, Fanny S. Aupeix, kreativ direktör på Tekniska Museet, Kathrin Pabst, projekledare för Stiftelse Statsraad Niels Aalls Minde, och Sigge Eriksson, ordförande LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer.

Tidigare pristagare

2025: Tekniska museet

2024: Sjöfartsmuseet Akvariet

2023: Östergötlands museum

2022: Nationalmuseum

2021: Norrköpings stadsmuseum

2020: Sörmlands museum

2019: Skissernas museum

2018: Göteborgs konstmuseum

2017: Prins Eugens Waldemarsudde

2016: Tekniska museet

2015: Marinmuseum

2014: Göteborgs stadsmuseum

2013: Jamtli

2012: Kulturparken Småland

2011: Flygvapenmuseum

2010: Nordiska Akvarellmuseet

2009: Världskulturmuseet

2005: Värmlands museum

2004: Kulturen i Lund

2003: Moderna museet

2002: Malmö Museer

2001: Riksutställningar

2000: Textilmuseet i Borås

1999: Arkitekturmuseet

1998: Örebro läns museum

1997: Norrtälje konsthall

1996: Livrustkammaren

1995: Skaraborgs länsmuseum

1994: Judiska Museet

(2026-04-21)

