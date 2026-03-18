Ytterligare plundring på Anundshög

I går upptäcktes återigen att någon – utan tillstånd – letat efter fynd på fornlämningsområdet Anundshög strax utanför Västerås. Hittills har ett tiotal nya gropar konstaterats.

– Det enda som är något mindre allvarligt i detta är att omfattningen inte är lika stor som i maj förra året, då över 80 gropar grävdes i samband med olaglig metalldetektering. Samtidigt ligger de nya groparna i anslutning till det tidigare drabbade området, vilket ger mig en bild av att någon återvänt för att söka av intilliggande ytor, säger Nina Eklöf, chef för Västerås museer.

Groparna upptäcktes av en arkeolog från Västerås museer vid arbete på platsen. Länsstyrelsen är informerad och en polisanmälan om misstänkt fornminnesbrott har upprättats. Polisen är intresserad av tips och iakttagelser från allmänheten.

Västerås museer planerar att under kommande vecka genomföra en systematisk dokumentation av området, inklusive eftersök med metalldetektor, för att kartlägga skadornas omfattning. Trots händelserna är Anundshög fortsatt öppen för besökare. Förberedelser inför vårens besökssäsong och evenemang pågår, bland annat ombyggnation av trappan upp på högen.

De otillåtna ingreppen har skett i ett område av mycket högt kulturhistoriskt värde. Det stora järnåldersgravfältet utsattes för omfattande plundring även i maj förra året.

(2026-03-18)

