BBBY Aktiekursanalys: Historisk utveckling och trender

Bed Bath & Beyond, Inc., tidigare Bed ’n Bath, är ett amerikanskt multinationellt detaljhandelsföretag som säljer produkter främst tillhörande badrum och sovrum, men med tiden har även andra områden i hemmet inkluderats. De hade till sitt förfogande 1 020 butiker i Nord- och Sydamerika men är idag exklusivt en digital återförsäljare.

Här är en tidslinje över de viktigaste händelserna som har format företagets turbulenta resa på aktiemarknaden under de senaste två åren, och hur återförsäljaren gick från toppen till botten.

När en meme fick priset att skjuta i taket

Så kallade meme-aktier har uppmärksammats av privata investerare som vill göra stora vinster på aktier som har potential att stiga kraftigt. Detta föranleds ofta av investeringsfonder som, efter att ha shortat aktierna, tvingas köpa aktier för att täcka sina positioner när priserna stiger. Detta är känt som en kort squeeze.

BBBY aktie steg med 99 % i januari 2021 i en explosiv start på året efter att den drogs in i meme-stock-frensin på baksidan av GameStops korta squeeze.

Meme-aktier blev ett hett ämne på globala marknader när en armé av återförsäljare som mobiliserade sig på Reddits Wall Street Bets-forum drev episka rallyn i aktier i kämpande och mycket kortade företag. Bland namnen som fick genomslag var Bed Bath & Beyond, AMC och BlackBerry.

I början av augusti förra året visade Bed Bath & Beyonds aktie förnyade livstecken när meme-stock-rörelsen gjorde comeback. Aktien steg med över 360 % i mitten av augusti, även efter ett kvartal med ”dumpster fire”.

Sedan den 17 augusti tog det en dyster vändning efter att Cohen sa att han hade för avsikt att sälja hela sin position i återförsäljaren. GameStop-ordföranden och Chewy-grundaren avslöjade att han hade löst ut alla sina aktier och optioner för 189 miljoner dollar. Bed Bath & Beyonds aktie bombades omedelbart och föll så mycket som 43 % på två dagar efter Cohens avslöjande.

I slutet av månaden sa Bed Bath & Beyond att de stänger 150 butiker och drar ner 20 % av sin personalstyrka i ett försök att minska kostnaderna. Återförsäljarens aktier föll med 21 % på nyhetens dag och fortsatte att falla fram till årsskiftet.

Bed Bath & Beyond efter hysterin

När Januari 2022 ringes in så innebar det mer problem för Bed Bath & Beyond efter att återförsäljaren varnade att de kan behöva ansöka om konkurs. Det New Jersey-baserade hemvaruföretaget hade sagt i en SEC-anmälan att det finns ett ”betydande tvivel” om företagets ”förmåga att fortsätta.”

Det var efter att företaget sa att det förväntar sig att försäljningen kommer att minska med mer än 600 miljoner dollar redan i november. Konkursvarningen fick aktierna att sjunka med mer än 22 %.

Under Januari och Februari sågs fortsatt svaghet i aktien, bortsett från en topp på 92 % under en enda dag den 6 februari som drevs av meme-aktiehandlare som investerda en hel del i den kämpande återförsäljaren. Det hoppet varade inte, och priset på aktierna sjönk snabbt efter att företaget meddelade att de hade säkrat en investerarfinansiering för att samla in över 1 miljard dollar i kapital för att undvika konkurs.

Aktien tappade ytterligare 50 % av sitt värde i februari då företaget missade räntebetalningar på obligationer till ett värde av cirka 1 miljard dollar när dess skuldproblem hopade sig.

Idag så har Bed Bath & Beyond inga fysiska butiker kvar, utan existerar enbart som en digital återförsäljare. Från toppen av dagarna som meme-aktie när priset för en BBBY aktie var $35,33 så är priset under hösten 2023 cirka $0,20.