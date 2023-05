Den historiska resan från klassiska casinon – till onlinespel

Sättet som vi spelar på har förändrats drastiskt sedan digitaliseringen började i samhället. Från traditionellt spel hos ombud och på fysiska casinon, till att nästan varje svensk väljer nätet.

Uppkomsten av onlinespel har minst sagt skakat om den svenska spelmarknaden, och med det kommer både fördelar och nackdelar.

Vikingarna spelade med tärningar

I Sverige har det traditionella spelandet en lång historia. Redan på vikingatiden förekom det tärningsspel och under 1700-talet började svenskar att få upp ögonen för att spela om pengar genom kortspel. Under mitten av 1900-talet blev det populärt med så kallade restaurang-casinon där man kombinerade en god måltid med underhållning. Samtidigt blev spelautomater, där symboler snurrar och ska matcha för att ge vinst, ett vanligt inslag på krogar och olika nöjesställen. När internet sedan började att breda ut sig i hemmen öppnades helt nya möjligheter upp.

Spelare efterfrågar casino recensioner

Internet gick från att vara ett främmande begrepp till att bli en självklar del av mångas vardag på bara några år. 1993 använde bara 1,7 procent av svenskarna internet, men redan 2001 var det mer än hälften av befolkningen som då använde det. Nätcasinon och bettingsidor blev nya sätt att spela om pengar och utbudet av just casino på nätet ökade.

Än idag växer utbudet av online casinon och bettingsidor, något som skapat efterfrågan på till exempel Monkaji Casino recension. Spelare kan på så sätt få en bild av casinot och enklare välja rätt plats att dyka ner i poker, slots, roulette eller vad de än föredrar att spela.

Medan spel på nätet till en början var begränsat till datorer, så kunde teknikutvecklingen snart se till att det gick att surfa in på olika spelsajter även från mobilen. Idag är smartphones och surfplattor självklara enheter att använda för många spelare, och spelbolagen har sett till att anpassa sina hemsidor så att de ser lika bra ut oavsett skärmstorlek.

Förbud mot spelautomater – och tillstånd

År 1979 införde regeringen ett förbud mot spelautomater. Detta medförde att flera spelbolag flyttade sin verksamhet utomlands och svenskarna fick också leta utomlands om de ville roa sig med att snurra hjulen. Men förbudet höll inte i sig särskilt länge. På 1990-talet blev det återigen tillåtet med dessa slots-maskiner, samtidigt som det också blev populärare att spela slots på nätet tack vare introduktionen av internet i allt fler människors vardag.

Spelautomater, som alltså ofta kallas för slots från sitt engelska namn, är idag en av de mest populära spelformerna online. Inte minst för att det går lätt och snabbt att spela, och att det finns stor variation att välja mellan med teman från till exempel filmens värld.

Bingo blev snabbt folkligt under senare halvan av 1900-talet, och håller i sig ända till idag. Under 1990-talet började spelformen att sändas på en av de bästa sändningstiderna på TV, vilket gjorde att hushåll i hela Sverige samlades i sofforna för att själva spela eller följa spänningen när andra kunde vinna. Under 1980-talet började spelmarknaden att blomstra på riktigt, med en mängd nya spelformer och så småningom digitaliseringen av spelmarknaden.

Ny spellicens blev verklighet år 2019

Numera har den svenska regeringen kontroll över branschen genom ett licenssystem. Det innebär att alla spelbolag måste ha en licens från Spelmyndigheten för att få verka i Sverige och erbjuda sina tjänster till svenskar. Det var den 1 januari 2019 som den nya spellagen trädde i kraft, och som innebar att det tidigare statliga monopolet nu fick konkurrens från privata aktörer.

I början av 2000-talet hade fyra statliga casinon öppnat i Stockholm, Sundsvall, Göteborg respektive Malmö. De fick alla namnet Casino Cosmopol och alla förutom casinot i Sundsvall driver fortfarande verksamhet. Trots att majoriteten av svenskar idag vänder sig till nätet för underhållning har dessa platser spelat en betydande roll för den inhemska spelindustrin och turismen.

Fördelar och nackdelar med digitaliseringen

Övergången från traditionellt spelande till onlinespel har medfört flera fördelar. Framförallt är det nu möjligt att spela spel som tidigare inte var tillgängliga, i en mängd olika varianter. Spelandet är tillgängligt dygnet runt och var man än befinner sig, så länge det finns internetuppkoppling. De flesta ser detta som en fördel, men det kan också bli en risk för överdrivet spelande när möjligheten ständigt finns där.

Den tekniska utvecklingen gjorde att utbudet av spel ökade, och spelupplevelsen blev under åren allt mer finslipad. Med allt kraftfullare datorer, surfplattor och mobiltelefoner kunde grafiken förbättras i spelen, liksom designen på hemsidor och appar. Internet innebar också möjligheten att erbjuda mer kontroll åt spelarna.

Idag är det krav på att alla spelsidor med svensk licens måste låta sina kunder sätta en övre gräns för hur mycket pengar de får sätta in. Det måste också finnas tydlig information om hur man får stöd och hjälp vid behov, om spelandet skulle bli ohälsosamt, och alla aktörer med den svenska licensen måste vara kopplade till det nationella systemet för självavstängning.

Sammanfattningsvis har spelandets utveckling inneburit stora förändringar för både företagen och konsumenterna. Utvecklingen kommer fortsätta – och hur många klassiska, fysiska casinon som kommer att bli kvar återstår att se.