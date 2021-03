Stryktipset – lika gammalt som fotbollen själv

Även om betting och vadslagning på sport fullkomligt exploderat under de senaste åren har traditionen att lägga pengaspel på idrott en mångårig historia i Sverige. Den stora skillnaden från nutidens alla spelbolag på nätet och när man gick bort till kiosken för att lägga sin tia på Stryktipset är att Staten inte längre har ett spelmonopol. Därför ser vi idag fler aktörer på marknaden, vilket kanske ger känslan att spel och vadslagning är ett modernt fenomen. Så är dock inte fallet – människor har sysslat med hasardspel i många tusen år!

Från förhistorien in i nittonhundratalet

Vi måste gå långt tillbaka i tiden för att hitta de första tecknen på att människor slagit vad om olika saker, och denna väg är förvånansvärt lång! Arkeologer har funnit att man redan under den paleolitiska perioden, alltså före stenåldern, bedrev hasardspel även om inga skrivna källor finns från detta. Den första tärningen är ungefär 5000 år gammal och stammar från Mesopotamien. För att hålla spelhistorien lite mer lokal kan vi konstatera att privat vadslagning, bookies och liknande var vanligt förekommande här i Sverige också under många århundranden. Det var dock först i samband med Folkhemsbygget och de socialdemokratiska omstruktureringarna av samhällsbyggnaden som idén att förstatliga verksamheten föddes.

Fotbollen central i betting

Då som nu var fotbollen helt central i vadslagningen, och det var i samband med organiserad fotboll som också staten ansåg det nödvändigt att ta kontroll över vadslagningen. 1934 bildades bolaget som idag går under namnet Svenska Spel, och Stryktipset var en av de allra första tjänsterna som gjordes tillgängligt. Man kudne spela på tolv matcher för 25 öre per rad under detta första decennium. Successivt höjdes sedan priset till 35 öre och 40 öre per match, men det var 1969 som Stryktipset fick sin klassiska form med 13 rätt. Jämför du Stryktipset med idag konkurrerande spelbolag fungerar denna tipskupong lite annorlunda jämfört med ett ackumulatorbet, till exempel. Här har du 13 utvalda matcher att spela på, men du behöver inte ha alla rätt för att ta del av potten. Ibland räcker det med 12, 11 eller 10 rätt, till exempel. På ett spelbolag online, som på Comeon-bonuskod.se, kan du själv välja en, två, tre eller fler matcher att spela på – men för att vinna behöver du ha alla rätt. Sedan starten har dock Stryktipset alltid handlat om just fotboll!

Andra spel lanseras

För den som är fotbollstokig är alltså Stryktipset en riktig klassiker, därför har kupongen i stort sett behållit sin form genom åren. De första matcherna på kupongen är de största Premier League-mötena för helgen, och de avslutande 3-4 brukar vara svenska matcher eller matcher från den engelska andradivisionen. Det var därför revolutionerande när Italienska Stryktipset lanserades 1993, vilket alltså bestod av matcher från framför allt Italien, kompletterat med några från spanska La Liga. Oddsetspelen hade redan lanserats under 1986 och det var först här man kunde spela på andra sporter än just fotboll. Idag kan man spela på Lången, Bomben, Matchen, Mixen och Powerplay med stor variation.