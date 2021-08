5 ikoniska svenska böcker du borde läsa åtminstone en gång

Det finns massvis med ikoniska svenska böcker som förtjänar all ära i världen. Många av dem är populära ute i samhället och har varit så under en lång tid, medan andra är lite mer dolda. Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg, Astrid Lindgren, Henning Mankell, det här är bara några exempel på fantastiska författare som du bara måste vara bekant med. Alla deras böcker är otroliga, men det finns vissa guldklimpar som du verkligen måste läsa åtminstone en gång i livet.

5 ikoniska svenska böcker

Följande svenska böcker bör du läsa åtminstone en gång i livet:

Pippi Långstrump – Astrid Lindgren

Astrid Lindgren har skrivit många fantastiska böcker, men Pippi Långstrump är en av hennes allra bästa. Även om boken främst riktar in sig mot barn, är det en bok som alla människor måste läsa en gång i livet, oavsett ålder. Om du inte vet vad boken handlar om har du förmodligen levt under en sten eftersom att den ständigt refereras till under olika tillställningar, och har blivit översatt till massvis med olika språk runt om i världen. Boken har även spelats in som film, omvandlats till teater och mycket mer.

Det här är en riktig klassiker som du absolut inte får missa!

Ondskan – Jan Guillou

Ondskan är en fantastisk bok som både berör och inspirerar, samtidigt som den ibland kan vara lite läskig och obehaglig. Jan Guillou har hämtat inspiration från sin egen uppväxt, samtidigt som många moment är helt påhittade eller kryddade. Oavsett vad är det en oerhört gripande bok som skildrar livet på internatskolan Stjärnsberg.

Boken har även skildrats som film, men det rekommenderas att läsa boken för att ta del av den fullständiga upplevelse som denna fantastiska bok levererar.

Villospår – Henning Mankell

Wallander, är det något du känner till? Det är klart! Wallander är en bokserie (numera även TV-serie) som är oerhört populär för dess gripande, spännande och intressanta handlingar. Vilken av böckerna i serien som är bäst är upp till var och en att bestämma, men vi tycker att Villospår är den som tar priset som nummer ett, och är ett måste att läsa om du uppskattar svenska böcker.

Millennium – Stieg Larsson

Millennium-trilogin från Stieg Larsson inkluderar några av Sveriges bästa böcker genom tiderna. Böckerna har numera även skildrats på film, både på svenska och på engelska, vilket bevisar hur populära böckerna och historierna faktiskt är.

Om du ska läsa en av dessa böcker rekommenderar vi att du börjar med bok nummer ett “Män som hatar kvinnor”. Även här rekommenderar vi att du läser boken framför att se filmen eftersom du får möjlighet att uppleva handlingen på ett mer kreativt sätt.

Barnens Ö – PC Jersild

Det är inte bara Astrid Lindgren som kan skriva fantastiska barnböcker som verkligen är ett måste att läsa, även PC Jersild är en fantastisk författare som har levererat många fantastiska böcker inom genren.

Boken må inte vara lika känd som många av Astrid Lindgrens böcker, men är ett måste att läsa, oavsett om du är ung eller gammal. Det yngre gardet kommer dock förmodligen att uppskatta boken mer än de som är lite äldre, men är trots detta ett måste att läsa åtminstone en gång i livet.