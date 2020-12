Casino och spel igenom tiderna, en kort summering

Man kan tro att dagens former av spel och casinon hade sin start i USA och Nevada. Men casinon och den moderna gamblingens historia började inte i Nevadaöknen under glöden ifrån stora neonskyltar i Las Vegas.

Nej, de första platserna som liknar våra moderna kasinon öppnade i Europa redan för hundratals år sedan.

Tärningsspel som spelade i människors hem och bland soldater som slagit läger under krigskampanjer redan under antiken, anses i allmänhet vara några av de första bevisen på spelkultur.

Men redan innan casinon etablerades i Europa, så fanns det spelanläggningar i Kina vars datum går tillbaka till det första millenniet efter Kristus.

De allra första kortspelen, en typ av domino-spel och träplattor som användes i lotterier dök upp i Kina redan under 900- och 1000-talet.

Här är så kommer lite intressanta fakta och uppgifter om casinos och spelandets historia.

Det var i Kina alltihopa började

Under Tang-dynastin (617–908 e.Kr.) skapades flera spelorganisationer där spelare kunde spela på utsedda platser som erbjöd spelarna en hög säkerhet och möjligheten till höga insatser.

Sedan omkring 1000 e.Kr., under Song-dynastin, bildades fler spelgrupper där fler olika hasardspel uppfanns under tidens gång.

I och med uppkomsten av dessa anläggningar, så började fler och fler kineser att försörja sig på spel. Och nästan oundvikligen på grund utav detta, så började dessa spelare uppfinna sluga metoder att fuska med för att lyckas hålla igång sin försörjning.

Under Song-dynastin, i dessa spelhus, så uppkom spelet ”Xuan He Pai” som är föregångaren till spelet vi idag känner till som mahjong.

Under årens gång så blev fler och fler kineser professionella spelare, och under medeltiden lockades många av landets regeringstjänstemän av chansen att vinna stort på något av landets alla spelhus och dåtida casinon.

På den tiden drevs många av dessa kinesiska casinon av den kinesiska kriminella organisationen Triaderna, som finns än idag. Dessa tjänstemän, förmodligen på grund av sina spelskulder, blev till nickedockor för ledarna i Triaderna. Något som ledde till en stor korruption inom den dåtida kinesiska regeringen.

Det första moderna casinot uppstod i Italien

År 1638 uppkom det första lagliga casinot som speglar dagens moderna casinon i Venedig, Italien, och denna plats döptes till Ridotto.

Ridotto är italienska för “privatrum”, och Ridotto var ursprungligen en del av hotellet Palazzo Dandolo, som förvandlades till ett casino när en politisk grupp av venetianska aristokrater begärde att utrymmet skulle förvandlas till en statligt ägd spelanläggning.

Hotellet Palazzo Dandolo byggdes på 1300-talet och är fortfarande i drift i Venedig, men det heter nu Hotel Danieli. Idag anses det vara ett av de mest lyxiga och bästa hotellen i hela Venedig.

Innan de officiella skapandet av Ridotto av den venetianska adeln, användes ordet ”ridotto” för att beskriva de olika spelhusen som drevs olagligt i Venedig.

Ridotto var förmodligen öppen för allmänheten när anläggningen först öppnade, men eftersom det krävde en strikt klädkod som inkluderade att bära dyra hattar och att spel bara spelades för höga insatser, uteslöts vanliga medborgare från att spela där under tiden som gick.

Europas första casino var överdådigt dekorerat med stora utsmyckade ljuskronor, 20 meter höga väggar målade med detaljerade landskap och en mängd spelbord. Scenen inuti casinot gjordes ännu mer extravagant eftersom alla besökare bar masker som också var ett krav på klädkoden.

Spel inne i casinot inkluderade höga insatserna på spelen ”Basetta” och ”Biribi”.

• Biribi var ett spel som liknade dagens roulett, där spelare placerade satsningar på nummer mellan 1 till 70. Talet drogs sedan från en påse och en vinnare med det rätta numret ropades ut.

• Basetta var det mest populära spelet på casinot och liknar mest vår moderna version av spelet Faro eller Farao. Spelare älskade det här spelet eftersom Basetta kunde ge vinster upp till 60 gånger insatsen.

Ridotto stängdes år 1774 eftersom dåtidens myndigheter ansåg att platsen var djupt omoralisk och motbjudande. Men år 1959 öppnades en annan version av Ridotto i Venedig på platsen Ca ’Vendramin Calergi.

Roulett spreds i hela Europa

Under uppkomsten av kasinon på 1700-talet fanns det en lång period då europeiska monarker skapade statligt godkända lotterier, vilka skulle legaliseras till en början för att sedan helt och hållet förbjudas av nämnda monarker.

Mitt i denna debatt om huruvida spel borde vara lagligt eller inte, godkände kardinalen i Bayern, Jean-Theodore 1762, byggandet av casinot Redoute i Spa, Belgien. Detta skulle bli det andra helt lagliga casinot efter öppnandet av Ridotto.

Efter 250 år är detta kasino fortfarande öppet men har bytt namn till Casino of Spa. Det är öppet varje dag från 11:00 till 06:00 och har blackjack, roulett, spelautomater och Texas Hold ’em.

Strax efter att Redoute-kasinot öppnades i Belgien öppnade ett annat kasino i Baden Baden, Tyskland, i ett av stadens många badhus. Baden Baden Casino är också fortfarande öppet och anses vara ett av de mest lyxiga casinona i hela Europa.

På 1770-talet öppnade två andra europeiska kasinon, ett i Frankrike och ett annat casino i Belgien, Vaux Hall. Dessa spelplatser blomstrade men casinon och spels popularitet började verkligen inte ta fart förrän rouletthjulet introducerades.

Fransmännen blev helt tokiga och förälskade i roulett och casinon med spelet började dyka upp över hela landet. Roulett är även en fransk uppfinning och namnet betyder ”litet hjul”.

