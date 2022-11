Casinon och BankID idag

Det allra flesta svenskar har antagligen använt sig av ett BankID eller har åtminstone hört talas om tjänsten. Det är ett smidigt sätt som gör att alla med ett svenskt personnummer kan styrka sin identitet online. Så som när man ska logga in på sin bank eller styrka sin person vid inköp över webben. E-legitimation är ett annat namn för tjänster så som ett BankID och idag så erbjuder alla casinon med svensk licens möjligheten att styrka sin person via denna e-legitimation. Så att spela på ett Casino med BankID är både smidigt, enkelt men framför allt säkert.

Vi ska i nästkommande del av texten skriva lite mer om ämnet samt varför det är en säker metod att använda sig utav för spel och casino på nätet.

När det kommer till spel på nätet så är nog det främsta kännetecknet för ett BankID casino att dessa erbjuder sina kunder spel med full säkerhet, utan att behöva dela personliga uppgifter med själva casinot.

För övrigt så funkar BankID allra bästa i länderna Sverige, Finland och Tyskland i vardagen och när det kommer till spel online, så funkar e-legitimationen som allra bäst på casinon med svensk licens.

Svenska spelare kan använda sitt BankID för att verifiera sin identitet på online casinon utan konto eller krav på registrering. Tjänsten tar helt enkelt bort behovet av att registrera sig på casinot, då ett BankID är precis som en ID handling i verkliga livet.

Idag så är det vanligt att ha ett BankID direkt i mobilen eller surfplattan, vilket gör att man på ett par knapptryck kan logga in på alla casinon med en svensk licens. Så det är inte svårt att förstå varför metoden är så pass vanlig samt populär att använda sig av idag.

Säkerhetsaspekten

Med ökande fall av bedrägerier på nätet så är det lätt att känna sig osäker om man kanske ska testa på ett nytt casino eller vill handla direkt på webben. Men med en e-legitimation så som ett BankID så kan du vara säker på att din personliga information är i trygga händer samt hanteras säkert av casinot du väljer att spela på.

Så vill du spela tryggt och utan oro– Välj då alltid ett casino med svensk licens och BankID!

Men vad är egentligen BankID?

BankID är en snabb och enkel tjänst som gör att användaren kan identifiera sig med hjälp utav e-legitimationen. Tjänsten är perfekt för tillfällen då du behöver hantera betalningar via externa tjänster så som Klarna eller Trustly, sköta din privatekonomi via din bank då den traditionella bankdosan i mångt och mycket helt ersatts av BankID för inloggning samt vid säkert spel online.

Med BankID så kan du enkelt styrka att du är du på internet och utan att behöva vara på plats med en giltig och fysisk legitimation.

På grund av sin höga säkerhetsnivå så blir användandet av BankID allt vanligare i spelvärlden och många casinon utanför Sverige accepterar även metoden för identifiering. Men då främst via in och uttagsmetoder som i sin tur accepterar att kunderna identifierar sig via e-legitimationen.

Själva tekniken att identifiera sig via en elektronisk och digital ID-handling är väldigt populär i Norden. Där hela 70% av befolkningen har någon typ av elektronisk legitimation-

Banker och företag inom Fintech eller Finansteknologi är fans av BankID och andra e-legitimationer. Då dessa inte bara gör det möjligt för bankerna och företagen att spara på utgifter, utan också erbjuder en smidig och säker lösning för kunderna vid inloggning och identifiering.

Liknade tjänster i andra länder

Sverige är inte det enda skandinaviska landet som använder elektronisk identifiering. Norrmännen använder också samma BankID, men som tillhandahålls av en annan organisation än den i Sverige.

Även i Danmark så finns det en e-legitimation som fungerar på ett liknade vis och den heter NemID där. Finnarna har en liknade tjänst och som tillhandahålls av något som kallas för TUPAS plattformen.

Tyskland och Spanien har också elektroniska ID-handlingar och där den tyska tjänsten kallas för ”Neue Personalausweis” eller ”Nytt Identitetskort” på svenska och den spanska tjänsten heter fritt översatt till svenska ”DNI E-elektroniska ID-system”.

Varför spela på ett Bank ID Casino?

I takt med att vi delar mer och mer av våra uppgifter online så har BankID blivit ett föredraget val och som gör det möjligt för oss att göra detta på ett säkert sätt. Till skillnad från traditionell identifiering är ett BankID en flexibel tjänst och som är lätt att hantera. Det är mycket bekvämare att styrka sin identitet vid spel på ett casino med svensk licens och via ett BankID, än vad det är styrka sin person med en fotokopia av ditt pass eller körkort.

Med en e-legitimation så slipper du de onödiga väntetider som tidigare uppstått när du var tvungen att legitimera dig personligen. Du slipper att skicka in papperskopior på elräkningar eller skicka in skanningar/fotografier av dina fysiska ID handlingar. Något som man faktiskt var tvungen att göra förr i tiden och om man ville bli medlem på ett casino online.