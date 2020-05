Coronavirusets påverkan på spelande online

Det som påverkar oss alla i högsta grad just nu är förstås Coronaviruset Covid-19. Det har slagit ut en hel värld, sjukvården går på knäna och vi alla gör vårt bästa för att sakta ner spridningen genom att stanna hemma så mycket vi kan. Nästan alla branscher har påverkats av detta. Dagligvaruhandeln har ju påvisat hamstring av vissa varor och går förstås bra då vi alla behöver köpa mat och basvaror hem även under en pandemi. Men många branscher har det också mycket svårt. Många butiker som säljer kläder, skor och annat har fått stänga igen efter många års verksamhet. Det slår också mot anställda förstås, många har förlorat sina jobb eller tvingats till att arbeta deltid. Dessa konsekvenser kommer nog att ta lång tid innan de har återgått till det tillstånd som var innan detta virus utbrott. Hur har då spelbranschen påverkats?

När det kommer till vadslagning på sport så har detta självklart sjunkit drastiskt eftersom det i dagsläget inte genomförs några sportevenemang. Alla stora ligor är inställda och likaså de nationella spel som brukar gå har helt ställts in och därför finns det ju inget att spela på.

Förbud mot spelande online utomlands

I vissa länder har också regeringen gått längre för att stoppa spelandet på online casino. I Spanien som är ett av de absolut värst drabbade länderna än så länge så har dom förbjudit all reklam för online casinon. De har ju haft en total lockdown där alla tvingats vara hemma och de har inte ens kunnat gå utanför sina hem för annat än att handla nödvändigheter förrän tills nyligen då de tillåtits komma ut för motion och frisk luft, men bara vissa tider på dygnet. Detta gör självklart att det finns mycket tid hemma som du kan spendera på att spela online, för att skapa spänning, underhållning och helt enkelt få tiden att gå. Vi vet att det kan vara lätt att fastna i ett spelberoende och därför har Spaniens regering beslutat om detta förbud under denna tid. Även Portugal har fört diskussioner om att införa striktare förbud.

Sveriges restriktioner mot spelande online

Även Sverige har satt mycket strikta förbud för att förhindra att människor ska kunna förlora allt för mycket pengar med sitt spelande online. I dagsläget så finns restriktioner om hur mycket du kan spela för varje vecka, hur länge du kan spela och det finns också restriktioner kring hur mycket bonusar som online casinon får erbjuda. För de som sitter isolerade och där rädsla för att mista sitt jobb och sin ekonomi kan spelande online bli något man tyr sig till och det kan bli förödande för den enskilde individen. Sverige har ju inte varit nedstängt som de flesta andra europeiska länder har, här har vi kunnat röra oss utomhus men vi har inte kunnat samlas i större grupper, men det har förstås påverkat även oss i högsta grad. Men det är förståeligt att länder som Spanien där man inte har kunnat gå ut över huvud taget har tagit till hårda åtgärder eftersom den spanska ekonomin redan är så otroligt hårt ansatt finns inte pengar att rädda människor. Några som har gått ännu längre än oss här i Sverige är Lettland där man helt förbjudit spelande på online casinon.

Pengar och spelande

Det kan också vara så att människor som lever dag för dag i sin ekonomiska situation som inte har ett sparkapital att leva på kan bli desperata och söka efter ett sätt att faktiskt få mat på bordet till sig och sin familj. Då kan det bli farligt med spelande på online casinon. Det är meningen att det ska vara ett glädjefyllt nöje men det kan istället bli på liv och död och spelar en person bort sina sista pengar i hoppet om att fördubbla dom kan det betyda att de faktiskt inte har något att överleva på och som det har sett ut har de inte haft något möjlighet att gå ut i samhället och jobba.

Upplevelser online istället för i den verkliga världen

Men det har också skett mycket positivt under den här tiden för online casinos. Spelandet har gått upp för online casinon sedan världen sattes i lockdown och alla har hållits inomhus i sina hem. Så för en bransch som sett sina intäkter sina på vissa håll i och med att alla sportevenemang ställts in kan skatta sig lyckliga att spelandet i stort online har gått upp under denna tid. Alla har vi fått lära oss om zoom-möten och hur man umgås online och även spelandet online har gått upp. När människor inte kan få utlopp för spänning i och med sportevenemang, konserter och annat så blir förstås online casinon ett ställe där människor kan få utlopp för detta och uppleva ett rus. Det som vi tidigare gjort ute försöker vi nu hitta andra vägar för att göra hemma.