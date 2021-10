En kort historisk överblick över gambling i Sverige

Sverige har en intressant och brokig gambling historia. Denna artikel diskuterar den svenska casinomarknaden och de många förändringar som den genomgått under åren, inklusive förändrade spelvanor och nya lagar.

Stolta svenska gambling traditioner och många restriktioner

Intresset för spel och gambling i Sverige har existerat i flera hundra år. Redan under 1700-talet erbjöd den exklusiva kurorten Ramlösa Hälsobrunn biljard- och kortspel till välmående svenska gäster. Sveriges relation med gambling var länge kluven mellan ett stort folkligt spelintresse och många statliga restriktioner. Hasardspelande ansågs vara skadligt för samhället och förbjöds under långa perioder i det svenska samhället. Men svenskarnas intresse för casinospel fortsatte och detta resulterade i uppkomsten av allehanda svartklubbar.

Efter Andra Världskriget ökade välståndet i Sverige och allt fler svenskar hade därmed råd att satsa pengar på gambling. År 1950 beslutade sig den svenska regeringen att legalisera spelandet i begränsad omfattning. Detta resulterade i att gambling blev ett populärt folknöje på olika svenska restauranger och krogar. Den svenska casinomarknaden fick dock en chockartad kalldusch 1978 när den svenska regeringen beslutade sig för att återinföra ett nytt spelförbud i Sverige. Detta ledde till en dramatisk svacka för den svenska gambling marknaden under de nästföljande två decennierna.

Svenska gambling marknadens comeback och Internetrevolutionen

Ljuset i tunneln kom 1997 i samband med etableringen av det statliga bolaget Svenska Spel. Redan året därpå expanderade Svenska Spel till den revolutionerande nätbaserade marknaden. År 1999 fick Svenska Spels dotterbolag Casino Cosmopol i uppdrag till att öppna landbaserade casinon i Göteborg, Stockholm och Malmö. Det fanns också ett casino i Sundsvall men det stängde dock 2020 på grund av bristande kundunderlag. Ett fåtal fysiska casinon och stora geografiska avstånd innebar att de flesta svenskar hade fortfarande ingen tillgång till gambling. Det var framväxten av Internetbaserade casinon under början av 2000-talet som revolutionerade den svenska spelmarknaden. Det finns numera hundratals online casinon i Sverige men antalet säkra och pålitliga spelsajter är betydligt mer begränsat. Det finns dock sajter som granskar och bedömer olika nätbaserade casinon och spelare i online casino industrin. Det finns flera anledningar till att online casinon har blivit så pass populära.

Nätbaserat casinon erbjuder spelunderhållning dygnet runt och året runt

Online spelutbudet är mycket större än i landbaserade casinon

Online casinon erbjuder möjligheten att testa gratisspel

Online spelande är tryggt och erbjuder säkra och smidiga transaktioner

Gambling sajter erbjuder ofta olika bonusar och andra erbjudanden

Mobilcasinon tar över

Den snabba utvecklingen av smartphones resulterade i att online gambling verksamheter började successivt mobilanpassa allt mer av sin spelunderhållning. Det har gjort spelandet mycket mer flexibelt och anpassat till kundernas specifika preferenser och behov. Utvecklingen har gått så pass snabbt att mobilcasinon numera dominerar den svenska spelmarknaden. Enligt en undersökning från 2021 som presenterade svenska folkets casinovanor så spelar hela 95 % av alla svenskar under 55 år via sin smartphone. Samma marknadsanalys visade också att 79 % av de svenska spelarna spelar primärt i hemmets lugna vrå. Gambling har utvecklats till ett så pass utbrett svenskt folknöje att hela två tredjedelar av de tillfrågade svarade att de hade provat online gambling åtminstone en gång under det senaste året.

Sverige får en ny spellagstiftning 2019

Under många år dominerades av den svenska online casinomarknaden av spelsajter med licenser från främst Malta men också i viss från Storbritannien. Den svenska spelmarknaden genomgick en stor förändring i samband med att Sverige fick en ny spellagstiftning 2019. Den nya casino lagen innebär spelsajter måste ha svensk licens för att kunna vara verksamma på den svenska spelmarknaden. Den svenska licensen är i sin tur en kvalitetsindikator som endast delas ut till seriösa spelsajter. Spelarnas trygghet står i centrum och därför betonar de nya reglerna måttfullt spelande. Vinsterna är skattefria men endast i casinon med svensk licens. Den nya spellagstiftningen kompletterades 2020 med regler som begränsar insättningarna till maximalt 5000 kronor per vecka. Svenska casinon får dessutom inte längre erbjuda bonusar som överstiger 100 kronor per spelare. Målet med dessa begränsningar är att minska överdrivet spelande och minimera risken för potentiellt spelmissbruk.

Slutsats

Svenska folket har intresserat sig för olika former av spelande i hundratals år. Gambling ansågs länge vara skadligt och svenska myndigheter införde flera spelförbud, senast 1978. Den moderna svenska casinoindustrin tog fart i och med att statsbolaget Svenska Spel grundades 1997 och att landbaserade casinon öppnade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det var dock framväxten av online casinon under 2000-talet som revolutionerade den svenska spelmarknaden. Den svenska spelindustrin domineras idag av online spelande, speciellt via smartphones. Den svenska spellagstiftningen 2019 innebar att det blev ett stort fokus på svensk-licenserade online casinon och måttfullt spelande för svenska spelare.