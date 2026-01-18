Forska i husförhörslängder

Husförhörslängder är grunden i all släktforskning. De ger en unik inblick i hur människor levde – familjeliv, flyttningar, yrken, tro och vardag. Genom dessa kyrkböcker kan man upptäcka vilka som arbetade på gården, vem som fick oäkta barn, vilka som straffades för brott eller hade äktenskapliga problem – detaljer som gör släkthistorien levande.

Men att läsa husförhörslängder kräver kunskap och tolkning. Texterna är ofta skrivna med gammaldags handstil och innehåller förkortningar och noteringar som kan vara svåra att förstå. Därför är det viktigt att lära sig hur man tolkar kyrkböcker på rätt sätt.

I boken Forska i husförhörslängder visar Ewa Runesdotter, erfaren släktforskare, kursledare och författare, hur man hittar, läser och tolkar husförhörslängderna. Man får lära sig hur dessa källor kan avslöja släktens historia.

Ewa Runesdotter:

Forska i husförhörslängder

Sveriges Släktforskarförbund

Utkom 2025