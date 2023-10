Leverage and Risk Management: How to Safely Use Leverage

Hävstång och riskhantering: Hur man använder hävstång på ett säkert sätt

Rätt sätt att använda hävstång är en av de viktigaste sakerna att lära sig om handel. Handlare bör göra riskhantering till sitt främsta angelägenhet, och användningen av hävstång är en av de viktigaste delarna av riskhantering, eller det borde det iallafall vara.

Riskhantering är A och O

Riskahantering är ofantligt viktigt, det kan vara det som avgör hur bra du gör som valutahandlare. Dålig användning av hävstång kommer att göra det nästan omöjligt för dig att bli framgångsrik i det långa loppet.

Om du har det svårt och förlorar mycket pengar på valutamarknaden just nu, kan handel utan hävstång hjälpa dig att känna dig mer stabil. Hävstång är bara ett sätt att handla med mer pengar än du har på ditt konto. Nu kan trycket hjälpa dig att tjäna mer pengar, men det kan också göra att du förlorar mer. Alltför många handlare har förlorat alla sina pengar eftersom de använde hävstång på fel sätt.

Vad är hävstång egentligen?

Tänk på din handelsstorlek (hur mycket du handlar med) kontra din kontostorlek (hur mycket pengar du har på ditt konto). Detta kommer att hjälpa dig att förstå hävstångseffekten bättre.

Ett exempel på hur hävstång fungerar:

Du har 5 000 SEK på ditt handelskonto.

Du tillämpar hävstången på 10:1, vilket innebär att din handel är värd 50 000 SEK

Senare samma dag stiger priset på din aktie med 3%.

Vanligtvis skulle din beställning på 5 000 SEK ha gett 150 SEK i vinst (5 000 SEK x 3%).

Men när du använde en hävstång på 10:1, uppgår din vinst till 1 500 SEK (150 x 10).

Detta har så klart både fördelar och nackdelar. Det är dels möjligt att göra större vinster genom att använda sig av hävstång. Men det är även lätt att bli drabbad av större förluster eftersom att din initiala insats kan vara liten jämfört med den totala förlusten.

Fem tips för hur du använder hävstång