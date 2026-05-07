Historien om lotterier och kasinon i Sverige

I Sverige har det länge funnits ett komplext förhållande till hasardspel. Å ena sidan är svenskarna ganska väl bekanta med hasardspel och spelar gärna på lotterier, samt satsar på sportevenemang. Å andra sidan har staten, enligt historien, mycket strikt kontrollerat spelindustrin, med strävan att reglera den genom monopol och ganska strikta regler, som både spelare och speloperatörer är tvungna att följa.

Historisk kontext – hur började lotterier och kasinon utvecklas i Sverige?

Det anses att en av de aktuella lotterispelen uppstod i Skandinavien i slutet av 1800-talet. Men få minns hur det kom till de skandinaviska länderna (detta skedde på 1700-talet).

Spelet förde inte bara med sig hopp om ekonomisk belöning för spelarna och en möjlighet att förbättra sina liv, utan väckte också många samhälleliga diskussioner om dess skadliga påverkan på människor och samhället. Redan de tidiga debatterna från den tiden är fortfarande aktuella idag, eftersom det moderna samhället står inför liknande frågor även nu. Vad säger då den historiska bakgrunden?

Hur utvecklades lotteriet i Sverige från 1950?

Sverige, från och med 1950, inspirerades av en snabb ekonomisk återhämtning och en utbyggnad av socialförsäkringssystemet, kännetecknades av optimistiska motiv och kollektiva projekt. Regeringen betraktade lotterier och sporttippning inte som vanlig underhållning, utan som ett verkligt verktyg för att samla in finansiella medel som var viktiga för att stödja sport, infrastruktur och ungdomsinitiativ i landet. I själva verket blev hasardspel redan på 1950- och 1960-talen ett normalt fenomen. Människor började snabbt vänja sig vid dem.

Var började allt aktivt – 1950–1980

Från och med 1950-talet utvidgades den statliga monopolen på hasardspel i Sverige kontinuerligt. Det förekom till och med omfattande massreklam, som gradvis integrerade lotterier i det offentliga livet. År 1980 blev det ett så kallat familjenöje, som åtnjöt förtroende på grund av att lotteriet fick statligt stöd (propaganda för social hjälp). Uppgiften att förena samhällsnytta, monopolkontroll och riskerna med hasardunderhållning – en ”skandinavisk gåta”, som sedan dess har präglat samhällsdebatter, motiv och mer därtill.

Vilka var utsikterna för införandet och utvecklingen av spelverksamheten i Sverige?

Den svenska regeringen tog så snabbt till sig idén om att man kunde tjäna pengar på spelverksamheten, att denna riktning började blomstra tack vare reklamkampanjer för statliga lotterier och hasardspel. Dessutom mycket framgångsrikt, vilket bidrog till nationell utveckling.

Det hände till och med att lotteriet Lotto debuterade på 1980-talet och blev en nationell symbol för komfort – en verklig produkt som åtnjöt förtroende från svenskarna. Det vill säga att människor uppfattade spel på lotteri som en vardaglig aktivitet, och reklaminslag på TV under den epoken livade upp kvällsdragningarna och så vidare.

Hur utvecklades vidare aktualiseringen av lotterier och kasinon i landet?

Om man talar om den fortsatta kronologin av händelser, så blomstrade denna industri i Sverige. Kronologin över händelser och utvecklingen av hasardspel är ganska intressant:

Från 1980-talet fram till 1990-talet kvarstod en mycket strikt statlig monopol på hasardspel på den svenska marknaden. Under denna period började de första illegala spelen dyka upp (det var möjligt att spela på spelautomater eller satsa på tävlingar utanför systemet). År 1997 skapades det särskilda statliga bolaget ”Svenska Spel”, som i praktiken befäste monopolet på lotterier, vadslagning och kasinon. Bolaget bildades genom en sammanslagning av Penninglotteriet och Tipstjänst. Från 1999 till 2003 antog regeringen en ny lag om kasinon och lanseringen av ett nätverk av statliga kasinon (varumärket kallades Casino Cosmopol). Totalt öppnades 4 sådana offline-klubbar i landet, som fungerade från 2001 till 2003. Vid den tiden var detta en verklig sensation, och intresset för spel bland befolkningen ökade. Under åren 2000–2010 skedde en ”boom” i populariteten av internetanslutning. Det var från denna tidpunkt som en hård konkurrens mellan offshore-onlinekasinon började (särskilt från Malta).

Och även om monopolet i Sverige bestod fram till 2019, började trycket från Europeiska unionen redan före denna period att öka i samband med framväxten av olicensierade operatörer på den internationella marknaden. Marknaden blev gradvis liberaliserad de facto.

Hur har juridiska förändringar i Sverige påverkat spelverksamheten idag?

I samband med den snabba utvecklingen av internetteknologier antog regeringen 2019 ett lagförslag som rör avskaffandet av monopol och införandet av licenssystem (som är obligatoriska för alla speloperatörer). Som ett resultat dök det upp över 100 licensierade verksamheter inom onlinehasardspel på marknaden.

Med framväxten av digitala kasinon fattades ett beslut på lagstiftningsnivå i april 2025 att stänga alla landbaserade kasinon i Sverige (Casino Cosmopol), vilket genomfördes omedelbart. Följaktligen tvingar ett sådant utfall moderna spelare att gå över till spel i onlineformat.

I dagsläget, år 2026, har marknaden blivit helt digital, därför diskuterar EU-länder åtgärder för att förbättra kontrollen över vadslagning och onlinehasardspel, stärker kontrollen över offshore-operatörers verksamhet och vidtar åtgärder för att skydda spelare.

Det har också blivit känt att ett fullständigt förbud mot spel på kredit infördes i Sverige år 2026 (inklusive ett förbud mot användning av kreditkort) för onlinekasinon. Detta gjordes för att minska skuldbördan för moderna deltagare – älskare av hasardunderhållning.

Det är känt att den svenska regulatorn aktivt blockerar olicensierade onlinekasinon (till exempel förbjöds operatören Novatech att verka på marknaden på grund av avsaknad av svensk licens), samtidigt som licensieringen skärps.

Regleringen har också påverkat höjningen av skatter på onlinespel. Således ökade skattesatsen från 18 % till 22 % av GGR, vilket ledde till en ökning av trafiken till illegala plattformar (från 2,8 miljoner besök till 9 miljoner besök under 365 dagar).