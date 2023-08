Hur började Bitcoin casinon? En historisk översikt

Den första och ännu största crypto-valutan, Bitcoin (BTC), har funnits sedan januari 2009. Men när började crypto casinon släppas?

För närvarande så finns det tusentals, varav ett hundratal crypto och Bitcoin casinon där ute är någorlunda seriösa enligt de större recensionssidorna på området. Men för inte så länge sedan så fanns det inte några alls. Allt eftersom crypto-valutor blev mer mainstream och allmänt accepterade som en riskfylld investering eller betalningsform, så var det bara en tidsfråga innan de började användas för online-spel.

Visst, det är helt logiskt att online casinon som accepterar Bitcoin existerar och frodas nu, men folk glömmer lätt bort hur Bitcoin-landskapet var förr i tiden.

Inledningsvis så var det bara de ultimata nördarna som var överhuvudtaget någorlunda intresserade av Bitcoin och senare även andra digitala valutor såsom Ether (ETH) och Solana (SOL).

Idag är det dock logiskt att Bitcoin och andra crypto-valutor är stommen i moderna online casinon med tanke på dess säkerhet, låga kostnader, användarvänlighet och anonymitet.

Men det har inte alltid varit så. Ifall du var en tidig Bitcoin-användare så veta du givetvis hur det var då. För oss andra, låt oss låsa upp historieböckerna samt internetarkiven för att hitta ledtrådar från ett historiskt perspektiv hur Bitcoin casinon utvecklats sedan starten. Till att börja med: Vem skapade det första crypto casinot?

Häng med när Svensk Historia gå igenom och tar upp utvecklingen sedan starten, vad man ska tänka på när man spelar eller gör överföringar samt lär dig varför bonusarna kan vara så attraktiva. Inspiration till artikeln har hämtats från Crypto Lists konstiga och underbara historia om Bitcoin casinon där originalet dock är skriven på engelska.

2008 – Bitcoin blockkedjan släpps

Detta blev starten på något nytt. Ingen hade nog kunnat förutspå intentionen vid lanseringen, som nästan kan bli lika revolutionerande som Internet själv. På många sätt så är dock Bitcoin’s blockkedja något gammeldags idag, precis som datorer inte håller sig jättemoderna efter 15 år. Antalet transaktioner per minut är inte ens i närheten av vad moderna blockkedjor såsom Solana, Tron och Ethereum vilka leder utvecklingen kan åstadkomma. Samma sak gäller mer moderna applikationer, såsom NFT’er, där det tog lång tid innan Bitcoin nätverket ens lyckades acceptera detta. Som tur är så finns det nuförtiden ett alternativt sätt att skicka BTC. Alternativet till Bitcoin’s egna blockkedja heter Lightning network. Utseendet på webbplatsen lär inte attrahera många, men skalbarheten och snabbheten samt möjligheten till smarta kontrakt gör att Bitcoin numera moderniserats genom denna sidokedja (layer 2) som är avsevärt billigare och snabbare än orginalet.

2009 – Tidig användning av Bitcoin

Medan blockkedjan var klar året innan, så tog det till 2009 innan en okänd person vid namn

Satoshi Nakamoto introducerade Bitcoin (BTC). Under de första tre åren så sågs inte så mycket användning av BTC på online casinon, framför allt beroende på att priset inte hade gått upp så mycket och att inte vidare många använde den nya typen av valuta.

2011 – BitLotto kom ut

Innan sajter med tärningspel och traditionella bordsspel hade släppts, så var det dags för ett online-baserat Bitcoin lotteri. Det var dock inget riktigt Bitcoin casino i den bemärkelsen, då endast lotto gick att spela. Men det var en bra uppvärmning innan det första riktiga Bitcoin casino släpptes.

2012 – SatoshiDice lanseras

Den första webbplatsen som accepterade Bitcoin för spel på nätet hette SatoshiDice. Som namnet indikerar så var det endast tärning man kunde spela. Tärning är ett stort spel i vissa casinokretsar, men framför allt i Asien och sajter som Crypto Lists förutspår att maximalt 5% av allt spel på online Bitcoin casinon under 2023 görs på tärningspel. Den stora fördelen med tärning är att huset inte har så stor fördel. Detta är något som spelare gillar. Lanseringen av SatoshiDice blev också en banbrytande händelse i världen av anonyma casino sajter, vilket fortfarande bara är en bråkdel av alla BTC casinon. Grundaren hette Erik Voorhees och han är fortfarande aktiv på X, men jobbar numera främst med ShapeShift och fokuserar på att kombinera många olika crypto-nätverk och inte bara Bitcoin.

2012 – Bitzino blir det andra crypto casinot

Som andra Bitcoin casino så släpptes Bitzino lite senare under 2012. Urvalet var mycket större och man kunde spela både blackjack, spelautomater och live casino. Men det som är hetast av allt idag, crashspel som Aviator, fanns inte tillgängligt då. Vad som dock fanns på sajten var vissa provably fair spel. Detta innebär att man kan kontrollera så att casinon inte fuskar, genom en secure hash algoritm såsom SHA-2 eller SHA-3. Genom blockkedjesteknik så är det möjligt att visa och kontrollera utgången av spel, så att ingen blir luras av oserösa casino sajter.

2013 – Bit777 ger variation

Ytterligare en Bitcoin casino-sajt som numera är historia släpptes med ett väldigt bra utbud för denna tidsperiod. Det gick att spela fullt av olika bordsspel, men även spelautomater fanns tillgängligt ifall du hade BTC att spela med.

2014 – Bitcoin spelare fortsätter växa

Antalet Bitcoin casinon blir allt fler och spelarna uppskattar möjligheterna vid spel med crypto-valutor. Snabba insättningar, snabba uttag och säkra överföringar är några av fördelarna som fick allt fler spelare att byta till spelsajter med Bitcoin.

2015 – Ethereum släpps med smarta kontrakt

Ethereum blockkedjan som är populär för smarta kontrakt, NFT’er, går live. Nu kan man spela med ETH på vissa crypto casinon också. Transaktionsavgifterna är fortfarande låga för Ether, men det är inte så många användare 2015.

2017 – Massa nya crypto-valutor och alternativa casinon

Under 2017 så blev det något av en boom för lanseringar av nya crypto-valutor. Detta ledde också till att inte bara Bitcoin och Ethereum casinon fanns att tillgå, utan nu kunde man även använda Tether (USDT) och andra stablecoins.

2018 – BCH och Litecoin casinon

Alternativen till Bitcoin börjar bli allt fler. Ett av dessa alternativ är Bitcoin cash (BCH), som bildades av utbrytare som ville göra det lättare och snabbare med betalningar och överföringar. En annan snabbt växande crypto-valuta är Litecoin som har extremt låga transaktionskostnader, vilket är smidigt för både casinon och spelare. Crypto Lists har även en topplista som inkluderar Litecoin casino sidor.

2019 – Mer transparens

Spelare på Bitcoin casinon är ofta ute efter hög transparens och vill kunna se vinnare och förlorare i realtid. Många sajter börjar använda provably fair teknologi för att kunna visa att casinot inte fuskar. På detta sätt så går det att i realtid konfirmera utgången av olika casino-spel som följer en bevisbar rättviseteknologi baserad på kryptografi.

2020 – Vanliga online casinon accepterar Bitcoin

Allt fler traditionella online casino sidor börjar nu acceptera Bitcoin. Problemet är bara att de flesta kör genom en betalningsbehandlare, vilken växlar över kronor, euro eller dollar till crypto. Detta gör dock snarast att casino med crypto-plånböcker blir mer populära, så det går att minimera avgifterna. Ingen vill betala extra för att göra överföringar.

2021 – Crypto casinon får ett bredare erkännande

Med den rejäla uppgången för crypto-valutor under 2021 så börjar allt fler lansera online casinon som specifikt försöker få in crypto-innehavare. Under en kraftigt

2022 – Bonusarna sticker ut och EU diskuterar

Diskussioner sker på bred front inom EU, som är på väg att bli föregångare i världen när det kommer reglering omkring crypto casinon. Många lockas till Bitcoin casino sajter av deras gigantiska bonusar. Ibland så kan 1, 2, 3 eller 5 BTC ges ut i välkomstbonus. I skrivande stund så står Bitcoin priset i runt 29 250 USD (ungefär 308 500 kr), vilket gör att man ibland kan få över en miljon i bonus, eller nära därpå i alla fall. När man får så stora bonusar så gäller det att välja någon där omsättningskravet är lågt. Detta är nämligen det svåra med bonusar, hur många gånger det insatta beloppet måste omsättas och på vilka spel man kan spela det. Riktigt erfarna spelare undviker ofta bonusar, både på traditionella och Bitcoin casinon.

2023 – MICA godkänns och crypto-ägandet ökar

Medan statistik över crypto-ägande tydligt visar att det framför allt är män som innehar den största mängden, så skiljer sig siffrorna åt mellan olika källor på vilka länder som har flest investerare. Enligt Triple A så äger 420 miljoner människor crypto-valutor runt om i världen. Statista visar att 47% av befolkningen i både Nigeria och Turkiet äger crypto, medan Förenade Arabemiraten ligger på tredje plats med 31% av befolkningen.

Bland EU länder så ligger Nederländerna först med 19% som antingen äger eller använder crypto, medan Ryssland är ett av de snabbast växande crypto-länderna efter att Swift systemet slutat fungera. Sverige ligger på 37:e plats över länder vars invånare som innehar eller använder digitala valutor enligt Statista, med en siffra på 11% av befolkningen.

När det kommer till spel på Bitcoin casinon så är Sverige därför en försvinnande liten marknad, inte minst eftersom spellagstiftningen i landet framför allt bygger på Malta-licensierade casinon och den regionen är inget vidare bra på att hantera crypto casinon. Förmodligen hänger det delvis ihop med att deras banksystem redan är väldigt snedvridet på grund av för många spelbolag på ön och det blir svårt för banker att göra det ännu svårare med acceptans av digitala valutor. Men förmodligen så blir det en rejäl ändring under mitten av 2024, då MICA-regelverket träder i kraft. Alla G20 länder tittar numera på EU och lusläser den kommande lagstiftningen för crypto-valutor samt försöker att få till en liknande lagstiftning.

När Svensk Historia talar med Crypto Lists så framkommer det att många faktist hellre spelar på Ethereum eller USDT casinon än Bitcoin casinon, för att man hellre behåller crypto-valutan som man tror mest på. Anledningen att många gärna använder USDT är för att det är ett stablecoin, en så kallad stabil digital valuta som bygger på det bakomliggande värdet för en större valuta (USD). Folk känner helt enkelt igen dollarn och tycker om stabla valutor när de spelar. Litecoin växer också fram som ett allt viktigare alternativ bland crypto casinon, då överföringskostnaderna för denna är nästan obefintliga, samtidigt som det går blixtsnabbt och stödjs av många sidor.

Vad ska man tänka på vid spel på crypto casinon? Det är en stor variation på kvalitét så det gäller att välja var man spelar med omsorg. Sidor såsom CryptoLists.com med erfarna skribenter hjälper besökare att förstå hur allt fungerar med crypto-valutor, blockkedjor, samt hur man kan välja sidor som både har bra bonusar, spel och generella villkor.