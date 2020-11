Hur ser den svenska Kasinobranschens historia ut i landet?

Så är du intresserad av att lära dig lite mer om hur kasinospelen har utvecklats i Sverige under den senaste tiden? Då har du kommit till det rätta stället för lite matnyttig information om detta ämne!

Vi kan nämligen berätta för dig att i Sverige så var kasinospel länge helt förbjudet. Spelbank eller spelhus som det kallades förr i tiden var inget man då ville att svensken skulle ägna sig åt.

Men redan år 1992 så tillsattes en statlig utredning där man la fram att ett litet antal kasinon som staten styrde skulle få startas i Sverige, främst på grund av det ökade skattemedlen detta skulle medföra för landet.

Vid samma tid så började svenskarna även att spela mer på olika typer av vadslagning så som att spela på stryktipset eller satsa på hästar vilket ledde till en sammanslagning utav Tipstjänst och Penninglotteriet, till det som vi i Sverige i dag känner till som det statligt ägda Svenska spel.

Det allra första statliga tillståndet för att bedriva och starta fysiska Kasinon fick år 1999 städerna Sundsvall, Malmö, Göteborg samt Stockholm.

Redan två år efteråt att tillståndet utdelas år 2001 så öppnade Sveriges allra första kasinon i Malmö och Sundsvall. Ett år senare slog dörrarna upp till Kasinot i Göteborg på västkusten och ett år senare efter det, år 2003 så fick även Stockholm sitt allra första Kasino.

Det naturliga steget i takt med att internet kom allt på starkare frammarsch i världen och Sverige var att de fysiska kasinona tog steget ut på nätet, användarvänligt, bekvämt och ett praktiskt sätt att spela sina favoritspel på.

Kasinospel på internet

Ett så kallat online casino är nog något som de allra flesta idag år 2020 känner till. En hel del av oss har säkert prövat sin lycka via någon av alla de sidor som idag erbjuds för svenskarna att spela online på. Det är helt enkelt en användarvänlig och bekväm variant av det traditionella kasinohuset eller spelplatsen som man idag enkelt kan nå via sin dator, padda eller smartphone.

Vanliga former av spel man kan pröva på och spela över nätet är bland annat;

Baccarat, det klassiska kortspelet där man ofta använder flera kortlekar, vanligaste är sex eller åtta kortlekar.

Black Jack, det världskända kortspelet ifrån Amerika och även namnet på en kultklassiker till film som nog de allra flesta svenskar känner till.

Enarmade och virtuella banditer, spelet där man vill få tre symboler i rad och här finns såklart en uppsjö av spännande och roliga spel med en mängd fantasirika teman som hämtar information ifrån kända och traditionella sagor och berättelser, Hollywoodfilmer samt annan populärkultur.

Onlinepoker, ett världskänt fenomen som alla nog känner till och vi har väl alla någon gång spelat poker i någon variant. Ett hushållsnamn till kortspel för alla svenskar och en sann klassiker!

I varianten som spelas på internetkasinon så fodras det skicklighet, bra minne och taktik något som lockar miljoner varje dag att spela över hela världen!

En annan klassiker är Roulett som även det finns på de allra flesta online kasinon idag. Rött eller svart är det som gäller nar man ska satsa utgången för kulan.

Men hur är det egentligen med tryggheten och säkerheten på det svenska online kasinona? En fråga man kan ställa sig med all rätt idag då många använder sig utav internetet för att lura och bedra andra människor. Kan man betala tryggt och utan problem idag under en massa krångel eller risk för att förlora sina pengar? Detta kommer nästa del att ta upp.

Säkerheten på online kasinon

Det finns flera avgörande faktorer som ett svenskt kasino idag ska uppfylla, dels för att få sitt kasinotillstånd, dels för att få rättigheten att ta emot en spelares pengar.

Att kunna sätta in pengar tryggt, snabbt och enkelt är något som idag är en självklarhet på det allra flesta online kasinona. Idag så är det nästan mer regel än undantag att man måste identifiera sig med Bank-Id för att kunna sätta in pengar att spela för. Något som ger en trygg och säker användarupplevelse.

Idag så kan du även sätta in pengar på flera olika sätt varav några av det allra vanligaste är via ditt kort, banköverföring eller via någon av alla de olika online betaltjänster och plånböcker som idag finns. Det finns ett lätt och bekvämt alternativ för alla!

Bra och lättförståelig information på svenska, något som alla kasinon idag uppfyller och som ska ge dig spelaren, en trygg, säker och komfortabel upplevelse. Det brukar finnas kompletta guider och information där allt som du kan tänkas undra över finns nedskrivet utifall du som spelare har några funderingar eller tankar om hemsidan och kasinot. Om du inte lyckas finna det du söker så har idag alla professionella och välkända svenska kasinon en bra och kunnig kundtjänst.

En kunnig, hjälpsam och trygg kundtjänst på svenska, något som våra online casino som sagt uppfyller med bravur!

Vi hoppas att den information du funnit i denna artikel ska få dig att känna dig trygg när du ska ha en spännande och rolig stund med någon av alla det olika häftiga och spännande spel som finns för dig att spela på internet!