Karl XII:s okända fältbok hittad

Karl XII:s tidigare okända fältbok har hittats på Göteborgs universitetsbibliotek. Boken har 268 sidor från perioden 1707–1719 och flera av kapitlen skrev inför slaget vid Poltava.

Det var när Antoaneta Granberg, universitetslektor i slaviska språk, undersökte Hvitfeldtska samlingen som hon gjorde den sensationella upptäckten i det omfattande okatalogiserade materialet.

– Det äldsta kapitlet är daterat Altranstädt den 2 juni 1707 och det senaste Lund den 20 november 1717, ett år innan kungens död. Somliga kapitel är underskrivna med kungens namn men inte alla. Ytterligare namn kan finnas på ett respektfullt avstånd från kungens, längre ner på sidan; ett exempel är Carl Piper, kungens närmaste rådgivare, säger Antoaneta Granberg.

Läs artikeln på Göteborgs universitets hemsida

(2026-01-04)