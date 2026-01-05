Kasinons roll under det europeiska 1800-talet

Det första europeiska kasinot öppnades i Venedig redan på 1600-talet, men det var under 1800-talet som kasinon började spela en betydande roll i europeiska samhällen. Spelverksamheten spred sig sedan över hela världen och växte i popularitet senare under 1800-talet och 1900-talet. På dagens moderna spelmarknad spelar kasinon en betydande roll både fysiskt och digitalt.

Den ständiga diskussionen om kasinon och huruvida detta är en viktig del av samhällsbygget glömmer ibland bort historien. För historiskt är det uppenbart att kasinon har varit en viktig del av samhället, både för befolkningen och för staten som ofta varit ägare till kasinot.

För att förstå kasinons roll i Europa på 1700-talet måste vi vrida tillbaka tiden ännu längre, närmare bestämt till 1638 i Italien. Det var nämligen där som Ridotto, det allra första kasinot i hela världen, öppnades. Det statligt kontrollerade kasinot låg i Venedig och öppnade under karnivalsäsongen.

Långt innan detta hade kasinospel funnits som en del av kinesisk kultur. Där blir det uppenbart att det ligger i den mänskliga naturen att spela olika spel, exempelvis lotterier och kasinospel där slumpen får avgöra. Det lever kvar än idag, där moderna kasinon exempelvis tillåter betalningar med krypto. Det ger spelarna fördelen av att kunna spela med anonyma betalningar och med höga bonusar.

Källa: https://www.cardplayer.com/se/casino/bitcoin

Ridotto stängde 1774 – gjorde den fina delen av befolkningen fattigare

Nästa steg i den europeiska kasinohistorien är egentligen 1774, året då Ridotto stängdes ner. Då ansåg det lokala styret att kasinot i Venedig hade kostat för mycket för den rikare delen av befolkningen, som spenderade stora pengar på kasinot.

Det skulle dröja till 1800-talet innan andra europeiska länder på riktigt satsade på kasinon. Då insåg man värdet som ett kasino kunde fylla, både för befolkningen som behövde något roligt att göra, men också för staten som kunde få en ny intäktskälla.

Kasinon lanseras i flera europeiska länder på 1800-talet

1865 lanserades ett nytt kasino som än idag spelar en viktig roll i den europeiska spelkulturen. Det handlar såklart om Monte Carlo casino, som ligger i Monaco. Det har blivit ett viktigt sätt för Monaco att locka nya turister, en effekt man märkte av redan sent på 1800-talet.

Malta är ett annat europeiskt land som var tidiga med att bygga ett mäktigt kasino. Då handlade det om Dragonara Palace, som byggdes 1870. Det är namngivet efter den höjd som casinot ligger på och som heter Dragonara Point. Detta var dock inte ett kasino till en början, utan det tog till 1964 innan man började utnyttja lokalen som det.

När öppnade moderna kasinon som vi känner igen idag?

Då är egentligen frågan när europeiska kasinon blev mer lika moderna kasinon som vi ser idag. Om vi bortser från digitala casinon, som inte fick sitt stora genombrott innan 2000-talet när den tekniska möjligheten fanns, har kasinon etablerats i Europa på 1900-talet.

Malta, Italien, flera baltiska länder och Spanien är några europeiska länder där det finns välkända kasinon. Det finns flera inhemska spelmarknader som är reglerade, vilket innebär att staten tillåter kasinoverksamhet då det inbringas en del skatteintäkter till statskassan.