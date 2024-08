Mötet mellan konst och vetenskap i tidigmodern tid

Boken Displays of learning. Studies in early modern art and science by Inga Elmqvist Söderlund återspeglar forskaren och kuratorn Inga Elmqvist Söderlunds (1967–2017) intresse för den tidigmoderna strävan efter kunskap, makt och kontroll. I boken ingår flera av hennes främsta publikationer på temat, men även tidigare opublicerade artiklar. Konsthistorikerna Peter Gillgren, Merit Laine och Mårten Snickare står för urvalet och har även färdigställt en del av materialet.

Under tidigmodern tid stod frågor om konst och vetenskap nära varandra. Konstkammare, bibliotek och platser för vetenskapliga experiment uppfördes och utsmyckades med referenser till klassisk och samtida lärdom. I Displays of learning utvecklas sådana teman, exempelvis i relation till den konstkammare som drottning Kristina inrättade vid Kungliga slottet i mitten av 1600-talet samt det första observatoriet i Stockholm, byggt cirka 100 år senare. Genom detaljerade analyser och ett antal konkreta exempel – bokillustrationer, vetenskapliga instrument, samlingar, byggnader och miljöer – belyses mötet mellan konst och vetenskap under 1600- och 1700-talet.

Inga Elmqvist Söderlund (1967–2017) disputerade 2010 med avhandlingen Taking possession of astronomy. Frontispieces and illustrated title-pages in 17th century books on astronomy. Åren 1996–2013 var hon chef för Observatoriemuseet i Stockholm och därefter akademiforskare vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Peter Gillgren, Merit Laine och Mårten Snickare (redaktörer):

Displays of learning. Studies in early modern art and science by Inga Elmqvist Söderlund

Kungl. Vitterhetsakademien

Utkom 2024