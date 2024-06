Poker i Sverige – En marknad i förändring

Poker har länge varit ett av de allra populäraste kortspelen i Sverige. Så var fallet redan innan det tog klivet över till nätet. Poker spelades då dess i traditionella format med riktiga kortlekar snarare än digitala varianter, i de allra flesta fall som en typ av sällskapsspel för privatpersoner i hemmet eller på andra liknande platser. Det händer förstås fortfarande, bland annat eftersom det fyller en helt annan social funktion än vad online spel gör.

Det är enligt Spelinspektionen fullt lagligt att spela poker privat i hemmet utan någon spellicens så länge det inte är organiserat eller äger rum på nätet. I de fall det spelas om pengar får det bara röra sig om små belopp.

Tack vara den teknologiska utvecklingen och nya spelplattformar är pokerutbudet numera bättre och större än vad det någonsin tidigare varit för svenska spelare. Att spela poker online på liveplattformar är som en bekvämare variant av att göra det på landbaserade inrättningar.

Men nog om detta för stunden. Låt oss nu i stället åka några hundra år tillbaka i tiden för att undersöka var poker kommer från.

Var kommer poker från?

Kortspel sägs ha kommit till Europa från Kina på 1300-talet. Det finns i sin tur en del olika teorier om var poker kommer från. Dessa inkluderar allt från att spelet härstammar från Persien och Frankrike till att det är ett spel som inspirerades av en mängd olika europeiska kortspel som togs med av europeiska immigranter till USA där de så småningom utvecklades vidare till att bli poker.

Just det faktum att grunderna i spelet som senare blev poker härstammar från europeiska immigranter i USA råder det ingen tvekan om. Detta ägde rum under 1800-talet, men det var först under det amerikanska inbördeskriget, som varade mellan 1861–1865, som olika varianter av spelet började spridas över större delar av landet.

Från USA har poker spridits vidare till övriga delar av världen, bland annat Sverige dit det tros ha kommit någon gång runt 1890. Sverige är numera för övrigt ett land som tillhör toppskiktet bland världens pokernationer.

Poker i Vilda Västern

Det finns en anledning till att poker är ett vanligt förekommande inslag i filmer och spel som utspelas i det som vi idag refererar till som Vilda Västern. Olika varianter av poker kom nämligen här att bli mycket populära bland diverse yrkesgrupper, däribland de arbetare som jobbade inom gruvindustrin. Dessutom utvecklades nya varianter av spelet i en rasande fart.

Just det faktum att poker ofta associeras med Vilda Västern har av allt att döma bidragit till att spelet romantiserats. Visserligen finns det fler bidragande faktorer än så, men detta anses vara en av de främsta.

Texas Hold’em – Den populäraste pokervarianten

Det finns en pokervariant som blivit den allra mest populäraste av alla tillgängliga. Detta är den som vi idag kallar för Texas Hold’em. Precis som namnet antyder tros spelet ha sitt ursprung i den amerikanska delstaten Texas, närmare bestämt i staden Robstown.

Varför just denna variant kom att bli den populäraste kan vi inte svara på, men dess popularitet har hållit i sig. Faktum är att den har nått sådana höjder att många spelare i själva verket refererar till just Texas Hold’em när de talar om poker.

Återupplivandet under tidigt 2000-tal

Visserligen har poker aldrig riktigt tappat i popularitet. Dock fick spelet sig ett uppsving under milleniets första år, framför allt bland unga människor, då det började sändas pokerturneringar på tv. Dessutom var det i samband med detta som det började bli oerhört vanligt med poker på nätet. Poker här därefter blivit allt mer digitaliserat.

Precis som i fallet med Vilda Västern-referenserna lär tidigare nämnda turneringar också ha bidragit till att spelet ses som häftigt på ett helt annat sätt än de flesta övriga hasardspel. Detta tillsammans med det faktum att poker också anses vara mer underhållande än andra kortspel har bidragit till att det är och fortsätter vara populärast än till denna dag.