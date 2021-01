Spelbolagen skriver nutidshistoria

Bakgrund – Traditionella spelbolag

Vilken är då bakgrunden till att vi i början av 2021 har en spelbransch som är så otroligt framgångsrik? Spelande på sport har egentligen alltid funnits. Människor har sedan urminnes tider velat ta del av den spänning som det innebär att göra kvalificerade gissningar av utgången på en framtida händelse, som till exempel vem som kommer att vinna en tävling. Det var dock först i början av 1900-talet som spelande kom igång på allvar, det var med industrialiseringen som en medelklass växte fram och den medelklassen hade både lite tid och lite pengar över för att spela på sport. Då etablerades spelbolag som ofta fokuserade på kända sporter som till exempel boxning, fotboll och hästkapplöpningar. Branschen utvecklades dock inte särskilt mycket under 1900-talet utan var lokal, eller som bäst nationell, till sin karaktär och spelandet ägde ofta rum i lokala spelbolag eller via en lokal bookmaker.

Vad var det som hände vid millennieskiftet?

Vid millennieskiftet började dock en utveckling som skulle förändra spelbranschen i grunden, och för alltid. Det som hände vid millennieskiftet vara att internet bröt igenom på allvar. Helt plötsligt hade var man internet hemma i stugan och detta innebar att var man också kunde konsumera tjänster oavsett i världen dessa tjänster producerades. Detta var inledningen på en helt fenomenal utveckling. Spelbranschens explosion ägde förstås inte rum direkt. Det var inte så att branschen blev vad den är idag bara något år efter millennieskiftet, det var nämligen ett antal kringtjänster som var tvungna att utvecklas samtidigt med spelbolagen för att den snabba tillväxten och utvecklingen av nya tjänster skulle kunna fortgå under de senaste tjugo åren.

Några av de kringtjänster som var så viktiga för att spelbolagen skulle kunna växa så snabbt var säkra betalningar på internet samt hastigheten i bredbandsnäten. I takt med att dessa kringtjänster utvecklades och raffinerades kunde spelbolagen växa i symbios med dem och det är denna utveckling som fört oss till den situation vi har idag.

Det nya sättet att spela på sport

Den situation som spelbolagen nått idag är väldigt imponerande. Nu når man hela världen och man erbjuder spel på nästan alla sporter som finns. Man erbjuder också spel i realtid, detta innebär att man kan spela på händelser under en match eller tävling och därmed uppleva en spänning som tidigare inte var möjlig att uppleva.

Spelbolagen håller också öppet dygnet runt, alla dagar i veckan. Det säger sig självklart att spelarna uppskattar denna service och lättillgänglighet. Inte konstigt att spelbolagen blivit så enormt framgångsrika med andra ord. Nu i början av 2021 ser vi fram emot att fortsätta följa sagan.