”Day Trading for Dummies: 2023’s Must-Read Books”

Är du ny till daytrading? Här är böckerna du måste läsa år 2023

Daytrading verkar vara ett enkelt koncept: du köper en aktie eller annan vara och säljer den sedan samma dag för att dra nytta av eventuella prisförändringar uppåt.

Ändå är daytrading lönsamt inte så enkelt som det kan verka. Det är en mycket farlig teknik som vi inte föreslår för de allra flesta investerare på grund av dess komplexitet och behovet av att ständigt ”tajma marknaden.” Daytrading blir vanligtvis en heltidssysselsättning, och du måste vara beredd att förlora varje krona som du investerar, vilket gör det högst riskfyllt.

Ändå tjänar en begränsad andel av individerna på daytrading. Vi har föreslagit sex böcker som kan hjälpa dig att komma igång och avgöra om du är beredd att ta den här farliga vägen.

Erfarna daytraders bör läsa Andrew Azizs ”Advanced Methods in Day Trading”

Andrew Aziz är en framstående figur inom daytrading. Den här boken är avsedd för daytraders som redan har expertis och vill utveckla sina strategier.

Du kommer att få kunskap om aktieskannrar, som skannar marknader efter de bästa aktierna för dig. Du kommer också att lära dig om daytradingsplattformar och mjukvara. Aziz beskriver mer komplexa daytradingsstrategier, inklusive efterföljande stop-loss-order, stoppintervall och snabbtangenter. Om du är en nybörjare som ställer frågan vad är daytrading egentligen, så kan nästa bok på listan passa bättre.

”How to Day Trade for a Life” av Andrew Aziz ger den mest grundliga översikten för daytrading

Jajemän, ännu en bok av Andrew Aziz, denna går dock igenom mer grundläggande saker. Att läsa ”How to Day Trade for a Life” är en kostnadseffektiv metod för att få tillgång till en del av kunskapen som Andrew Aziz har att dela med sig av, så att du kan avgöra om du ska anmäla dig till hela hans kurs eller inte.

Den här boken täcker många ämnen för nybörjare. Aziz diskuterar driften av daytrading, valet av aktier, valet av en daytradingsplattform och mer. Flera av de andra böckerna på vår lista går djupare in i dessa teman, men den här boken ger en utmärkt, allomfattande recension av många aspekter av daytrading.

”The Easy Method: A Strong Day Trading System for Trading Futures, Equities, ETFs, and FX” av Markus Heitkoetter är den bästa boken för dig som har en del kunskap om daytrading

Innan du läser den här boken bör du vara bekant med grunderna för daytrading. Markus Heitkoetter exponerar dig för handel med ETF:er, terminer och valuta, förutom aktier, som är den mest populära tillgångsklassen för daytrading.

Studera en enda enkel daytradingsmetod och använd den sedan på alla dessa tillgångsklasser. Så du kan diversifiera dina investeringar.

”A Beginner’s Guide to Day Trading Online” av Toni Turner är den bästa boken för nybörjare inom daytrading

Toni Turner talar om allt en nybörjare behöver veta om daytrading, inklusive fördelar och nackdelar, nödvändiga handelsplattformar, metoder och aktieval. Hon förklarar också hur man väljer om man ska hålla en aktie över natten (även känd som swing trading) i stället för att sälja den samma dag.

Hon skriver engagerande om trista ämnen och gör svår jargong någorlunda lätt att förstå för dig som inte är alltför välbekant med finansvärlden, som bull och bear marknader till exempel.

Technical Analysis of Financial Markets: A Complete Guide to Trading Techniques and Applications av John J. Murphy är den bästa boken för att lära sig mer om strategier

Den här boken fokuserar på teknisk analys, den vanligaste analysformen som används för daytrading. Teknisk analys undersöker tidigare resultat för en aktie (eller annan tillgång) för att förutsäga hur den kommer att prestera i framtiden. Detta skiljer sig från fundamental analys, som undersöker ett företags nuvarande finansiella tillstånd för att förutse dess framtida resultat.

Det finns en mängd olika daytradingstaktik som kan användas för att utföra teknisk analys. Murphy utforskar bland annat fortsättningsmönster, ljusstakemönster och vändningsmönster. Och även om dessa termer kan låta som total nonsens innan du läser boken, kommer de inte att göra det efteråt!

Michael Sinceres ”Start Day Trading Now: A Quick and Easy Introduction to Making Money While Managing Your Risk” är utmärkt för nya daytraders

De två delarna av Michael Sinceres bok är ”Getting Started” och ”What It’s Actually Like to Day Trade.”

Fem kapitel i ”Komma igång” täcker grunderna för daytrading, som att definiera daytrading och läsa diagram med olika mönster. Det andra avsnittet undersöker fakta om daytrading (inklusive de negativa aspekterna!) Och professionella daytraders. Sincere innehåller också en ordbok med ord och en lista över ytterligare läsmaterial. Boken är därför en utmärkt startpunkt som ger dig en god grund att fortsätta från.