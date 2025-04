Filmstjärnan Viveca Lindfors karriär

Avhandlingen They Called Me ”Hot-Blooded” utforskar Viveca Lindfors stjärnskap i relation till filmstjärnkulturer i Sverige och utomlands. Huvudsyftet är att lyfta fram förbisedda delar av svensk filmhistoria som knyter an till medieföreställningar och filmindustriella praktiker. Med hjälp av det nyskapade begreppet ”performed self” kartlägger avhandlingen olika aspekter av Lindfors stjärnskap och förklarar därigenom innebörden av hennes epitet ”blodfull”.

Analysen fokuserar på föreställningar av stjärnan i filmer och andra medier, deras historiska och kulturella sammanhang, hennes skådespelarteknik, hennes affärstaktik och produktions- och marknadsföringsstrategier av filmbolagen där hon var anställd.

Avhandlingen klarlägger genus- och etnicitetsnormer samt nationell identitet i och genom den svenska stjärnkulturen, stjärnmaskineriet i Sverige och karriärstrategierna av en filmstjärna verksam både i Europa och USA. Mer generellt belyser studien den kulturella och samhälleliga betydelsen av en kvinnlig stjärna som professionell skådespelare och offentlig person, samt hennes agens i i filmindustrins och filmkulturens patrialkala strukturer.

Som ett bidrag till de två forskningsfälten svensk filmhistoria och stjärnstudier problematiserar denna studie det Hollywood-centrerade perspektiv som fortfarande dominerar stjärnstudier. Genom att kasta ljus över växelverkan mellan film- och teaterindustrier i stjärnkulturen knyter studien dessutom samman forskningstraditioner inom svensk film- och teaterhistoria. På det teoretiska planet omprövar studien det etablerade ramverket för att förstå stjärnor som mediekonstruktioner och knyter därigenom samman olika forskningsinriktningar inom stjärnstudier.

I fallstudier undersöks bland annat den process genom vilken Lindfors blev en stjärna och upprätthöll sin stjärnstatus. Här analyseras hur toppstjärnan Lindfors producerades och marknadsfördes fram till avresa till Hollywood genom insatser av olika inblandade parter såsom skådespelerskan själv, filmbolagen, pressen och Kungliga Dramatiska Teatern. Även åren 1946–1949 studeras, det vill säga perioden då Lindfors började sin karriär hos det amerikanska filmbolaget Warner Bros. och så småningom valde att frilansa. Huvudfokus ligger här på skådespelerskans kontrakts- och affärsförhandlingar med filmbolag och talangagenturer.

I avhandlingens sista kapitel skiftas fokus till medieföreställningar av stjärnan, exempelvis icke-normativ femininitet, särskilt aktiv kvinnlig sexualitet, i Lindfors filmkaraktärer. Därtill analyseras detaljerna i hennes skådespeleri för att visa hur hennes ”filmiska sexuella attraktionskraft” skapas med hjälp av olika slags manér och tekniska element som till exempel ljussättning och cinematografi.

Författaren undersöker också hur och varför Lindfors som sexsymbol kritiserades och förlöjligades i svenska pressen medan hennes äktenskap och moderskap inte uppmärksammades lika mycket. Här undersöks också hennes inflytande på svensk filmindustri och filmkultur.

Saki Kobayashi:

They Called Me ”Hot-Blooded”: Viveca Lindfors’s ”Performed Self” and Swedish Stardom in the 1940s

Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

Disputation: 21 mars 2025