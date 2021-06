Petra Mede historiedejtar i TV4

Petra Mede ska göra ett historiskt underhållningsprogram i TV4. I Min historiske pojkvän ger sig Mede ut på en tidsresa för att hitta den rätte och med start i 1300-talet kommer hon kasta sig in i förhållanden med en man per episod och tidsepok. “Det är humor, historia och relationer”, skriver TV4 i ett pressmeddelande.

– Det känns roligt att få ett eget program! Jag ska dejta i tv, även om det är fiktivt är det ju spännande. Just nu är vi mitt uppe i inspelningarna och det jag kan säga hittills är att vi fortfarande kan ha samma kärleksproblem som för hundratals år sedan, säger Petra Mede.

I varje avsnitt kommer Petra Mede rakt in i en ny relation och en ny tid. Hon faller för en slacker till adelsman under 1700-talet (Gustaf Hammarsten) och för den unge älskaren (William Spetz). En romantisk 1300-talsriddare (Simon J Berger) verkar ha allt, men blir tvungen att lämna hus och hem för att dra ut på korståg. Den konflikträdda 1500-talsfogden (Jonatan Unge) har problem med att driva in pengar från bönderna, kan Petra Mede vara en stöttade fru i detta? Bonden Sven från 1800-talet (Olof Wretling) gör vad han kan för att vinna Petras hjärta, och bokbindargesällen (Jonas Malmsjö) är visserligen vacker i sin 1600-talskostym, men frågan är hur långt det räcker.

För att lyckas snärja en man har Petra Mede med sig historikern Brita Planck och psykologen Björn Hedensjö som ger tips och coachning. De sex avsnitten berör problem såsom ideal, förväntningar, konflikter, upprivande otrohetsaffärer och hur man håller kärleken vid liv i ett långdistansförhållande.

– Detta är en ny satsning från TV4:s håll. Konceptet har inte gjorts förr i Sverige och det finns ingen direkt motsvarighet utomlands. Det finns ingen mall eller solklar genre, men man kanske kan kalla det folkbildande relationshumor, säger Martin Nygren, exekutiv producent på TV4.

Min historiske pojkvän produceras av Baluba och regisseras av Anna Granath. Programmet ska sändas i TV4 med start i slutet av september.

