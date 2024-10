Hjältar, gudinnor och myter under 300 000 år

En kylslagen majdag för ett sekel sedan gjorde ynglingen Einar Kjellén en makalös arkeologisk upptäckt. Under mossan på en uppländsk bergknalle hittade han världens äldsta bildberättelse, dold sedan bronsåldern. I myllrande hällristningsscener återges där en mytisk hjältes skeppsfärd till undergången vid världens kant.

Jonathan Lindström följer upp boken Sveriges långa historia när han tar sig an det muntliga berättandets historia. Med hjälp av ny forskning återskapar han inte bara bronsåldershjältens äventyr utan lyckas även rekonstruera människans berättarkultur under hundratusentals år. Vi får möta Islands första sagoförfattare, verklighetens Homeros, boskapsnomadernas skalder och mammutstäppens dansande schamaner. Lindström för läsaren bakåt i historien till de kvinnor som sjöng vid längesedan slocknade eldar under en stjärnhimmel som själva tiden vridit ur led.

Jonathan Lindström är arkeolog och författare. Han har skrivit ett stort antal böcker, bland annat Biskopen och korståget 1206. Om krig, kolonisation och Guds man i Norden och Alla tiders sex – kärlek, våld och religion under 14 000 år och Sveriges långa historia. Människor, makt och gudar under 14 000 år. Han tilldelades Hertig Karls pris 2013.

Jonathan Lindström:

Världens äldsta historia. Hjältar, gudinnor och myter under 300 000 år

Norstedts

Utkom 2024