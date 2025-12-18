Nu restaureras spiran på Riddarholmskyrkan

Nu har Statens fastighetsverk inlett restaureringen av Riddarholmskyrkans spira, murtorn och fyra turellspiror. Arbetet innebär att den 42 meter höga gjutjärnsspiran plockas ned i sin helhet, vilket gör att huvudstadens skyline tillfälligt förändras under de kommande åren. Samtidigt öppnar en ny utomhusutställning runt kyrkan som skildrar byggnadens historia och det arbete som nu inleds.

– Riddarholmskyrkan är en av Stockholms äldsta byggnader. Restaureringen är nödvändig för att kyrkan ska kunna stå tryggt och säkert i många generationer framöver, säger Max Elger, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Spiran väger 125 ton och består av cirka 2 000 gjutjärnsdelar som nu plockas ned, renoveras och återmonteras. Arbetet är tekniskt avancerat eftersom konstruktionen har sprickor och behöver saneras från skadliga ämnen (svart färg med PCB samt asbest) som finns kvar sedan en renovering i slutet av 1960-talet. Även murtornet, spetsbågefönstren och de fyra urtavlorna ska renoveras för att säkerställa deras långsiktiga funktion och bevarande.

– Vi påbörjar nu ett omfattande arbete. Det är möjligt tack vare regeringens extra anslag till bidragsfastigheter, som ger oss förutsättningar att restaurera byggnader som bär vårt gemensamma svenska kulturarv, säger Max Elger.

Under de närmaste tre åren kommer Stockholms stadssiluett att förändras i takt med att arbetet fortskrider. Nedmonteringen av hörnturellspirorna inleds i februari och det stora lyftet av huvudspiran är planerat till sommaren. Restaureringen ingår i fastighetsverkets riktade satsning på kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

(2025-12-18)