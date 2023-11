Prinsessan Christina om drottning Josefina

Joséphine av Leuchtenberg (1807–1876 ) kom till Sverige 1823, en sextonårig späd prinsessa med vilja och vaket intellekt. Joséphine var from katolik och ett franska revolutionens barnbarn. Hennes far Eugène de Beauharnais var Napoleons adoptivson och hade varit vicekung av Italien, hennes farmor var kejsarinna av Frankrike under Napoleontidens tumult.

Med lockande list från Karl XIV Johan blev hon kronprins Oscars hustru för att sätta fart på den nya kungaätten. Det gjorde hon med besked – hon blev mor till fem barn. Äktenskapet med Oscar I blev en blandning av familjeidyll, svåra prövningar och förluster.

”Om inte hon hade funnits hade inte heller jag funnits”, skriver prinsessan Christina i sitt personligt resonerande porträtt om drottning Josefina, Bernadottedynastins doldis. En mångbegåvad, socialt medveten, viljestark och envis kvinna som blev bedragen, men bidade sin tid och fick en betydelse i Sverige som imponerar på hennes sentida släkting.

Prinsessan Christina, fru Magnuson är syster till Carl XVI Gustaf. Detta är hennes tredje bok i samarbete med journalisten och kulturskribenten Carl Otto Werkelid. De har tidigare skrivit Hon kallades Daisy. Att finna en farmor och Dagar på Drottningholm.

Prinsessan Christina, fru Magnuson:

Joséphine. Avlägsen i tid – men nära mig

Bonnier Fakta

Utkom 2023