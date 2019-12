Spel i historien

De flesta saker har sina eror, men något som aldrig tycks gå ur tiden är spel – i alla dess former. Ett vanligt inslag för att förhöja spänningen i spelet är att spela med en insats – oftast pengar. Det många inte vet är dock att spel om pengar går långt, långt tillbaka. Redan på medeltiden spelade man om pengar – och med tanke på vilken marknad det finns idag för spel om pengar (både på hästar via t ex ATG, eller Trisslotter från Svenska Spel eller slotmaskiner på en av hundratals svenska casinon på nätet) så kan vi nog räkna med att det kommer att fortsätta vara lika populärt i många år till framöver.

Hnefatafl – ett lärorikt krigsstrategispel

Ett vanligt spel under vikingatiden var Hnefatafl. Detta var ett spel som hade vissa likheter med schack, exempelvis i dess spelplan, som bestod av ett kvadratiskt rutnät – vilket alltid hade ett udda antal rutor (till exempel 9×9 eller 11×11). Att antalet rutor alltid skulle vara udda berodde på att spelet skulle få en tydlig mittpunkt där spelets hövding, Hnefi, skulle stå. Runt om hövdingen skulle hans försvarare stå, och längs spelets sidor stod motståndarna. Det finns idag ingen kunskap om exakt hur spelet gick till, men i Linnés manuskript till hans lappländska resa beskriver han ett spel vid namn Tablut, vars utformning och regler i princip torde motsvara spelet Hnefatafl. Tyvärr lämnar Linnés beskrivning av spelets regler i sitt manuskript en hel del till den enskilde individens tolkning, vilket innebär att det idag finns flera olika rekonstruktioner av spelet – vilka allihopa skiljer sig något åt.

Vad som är klarlagt är iallafall att spelet med största sannolikhet användes för att öva olika krigsstrategier.

Dobblarebalken – en tidig spellag

Eftersom spel om pengar kunde gå överstyr redan under medeltiden, infördes i slutet av 1300-talet den så kallade ‘Dobblarebalken’. Denna balk innebar restriktioner i spelandet, och plötsligt fick man bara spela om en mark i taget, samtidigt som spel för minderåriga förbjöds, tillsammans med spel efter att det ringt kväll. Det var dock många av invånarna som fortsatte att spela i smyg, genom att gömma sig i gränder och andra undanskymda platser. Om man ändå blev påkommen med att bryta mot balken straffades man med böter och om man inte kunde betala dessa fick man inte bo kvar i staden – utan blev istället utkörd och fick söka sitt bo någon annan stans.

Kubb – ett spel med ovissa anor

Många av dåtidens spel påminner om spel vi spelar än idag – och vissa har följt med i princip oförändrade hela vägen. Ett exempel på ett spel som troligen inte ändrats särskilt mycket är kubb. Det tvistas en aning om spelets ursprung – men det finns de som menar att kubb är ett gammalt vikingaspel som härstammar från Gotland.

Något annat som är mycket populärt idag är tärningsspel. Dessa sägs härstamma från de gamla riddarna, som spelade detta samtidigt som de satsade en slant och på så sätt kunde de dryga ut kassan lite – om de vann.

Alquerque – spelas än idag

Även spelet Alquerque – som på många ställen spelas än idag – är ett spel med långt tillbakagående anor. Det påminner i mångt och mycket om det populära brädspelet för barn ‘Rävspelet’. Det ses även som en föregångare till schack – och det är ett av de spel som omnämns i den gamla boken ‘Libro de Juegos’ som skrevs av Alfonso den Vise.