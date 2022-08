Tusentals släktforskare samlas i Skövde

Efter två års pandemiuppehåll är det återigen dags för Släktforskardagarna i fysisk form. Uppemot 5 000 besökare väntas när släktforskarsverige i helgen beger sig till Skövde för den stora släktforskarmässan.

I Arena Skövde blir det två heldagar med föredrag, boksläpp, DNA-testning och släktforskning i alla dess former. I mässhallen finns fler än 50 montrar med företag, föreningar och institutioner med släktforskningskoppling.

Det är Skövde släktforskarförening som arrangerar Släktforskardagarna 2022 med stöd av Sveriges Släktforskarförbund.

Bland andra DNA-släktforskaren Peter Sjölund kommer att föreläsa om hur dna kan lösa till synes omöjliga släktgåtor. Ett annat känt namn bland årets föreläsare är Erika Åberg från SVT:s Det sitter i väggarna. Hon föreläser om vad gamla hus kan berätta om de som en gång bott där.

Temat för årets släktforskardagar, ”Skaraborg – från viking till soldat” knyter främst an till den del av Västergötlands historia som kanske är av större intresse för släktforskningen, nämligen dess militära historia. Sedan kristnandet och under medeltiden har dramatiska kamper mellan mäktiga ätter utspelat sig i trakterna.

Under Släktforskardagarna hålls också Sverige Släktforskarförbunds årliga stämma. Förbundets styrelseordförande sedan åtta år, Erland Ringborg, avgick och till hans efterträdare valdes Viktoria Jonasson, som är ledamot av förbundsstyrelsen och under många år varit ordförande för föreningen Borås Släktforskare.

Under lördagen hålls den traditionella banketten där de personer i släktforskarrörelsen som utmärkt sig under året tar emot sina utmärkelser under festliga former.

I år är det Peter Sjölund, Härnösand, som med hjälp av DNA-släktforskning lyckades lösa det omtalade dubbelmordet i Linköping, som är mottagaren av Victor Örnbergs hederspris.

Roy Ernered, Göteborg, får i år utmärkelsen Årets Eldsjäl då han med stor flit kartlagt familjer och släktrelationer i ett antal sydsvenska socknar.

(2022-08-20)

