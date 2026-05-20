Undersökning av 1600-talsvrak med dramatisk historia

Utanför Björkö i Göteborgs norra skärgård ligger det unika vraket efter västindiefararen Havmanden som förliste år 1683. Förra veckan genomförde marinarkeologer från Bohusläns museum och danska Nationalmuseet en undersökning av vraket som bär på en ovanligt dramatisk historia.

Havmanden var på väg tillbaka till Köpenhamn efter en avbruten resa till den danska kolonin S:t Thomas i Västindien. Ombord fanns ett hundratal straffångar som skulle arbeta på öns sockerplantager, liksom den nytillträdde guvernören Hans Iversen och hans gravida hustru. Resan kantades av konflikter som kulminerade i ett myteri där både fartygets kapten och guvernören kastades överbord och drunknade.

Händelserna dokumenterades i samtida dansk historieskrivning och finns avbildade på ett kopparstick som i dag förvaras i Det Kongelige Bibliotek.

Vraket återfanns 1999 av amatörarkeologiföreningen MASG – Marinarkeologiska sällskapet Götheborgskretsen. Kort därefter genomförde Bohusläns museum en första vård- och undersökningsinsats. Havmanden är ett av få kända vrak som direkt knyter an till de nordiska ländernas roll i den transatlantiska slavhandeln och kolonial expansion i Västindien.

Den arkeologiska undersökningen syftar till att fördjupa kunskapen om fartygets konstruktion, om levnadsförhållandena ombord och om de dramatiska händelser som ledde fram till förlisningen. Undersökningen ska även ge en bättre bild av de bärgningar som genomfördes efter olyckan. Senare under året planeras en skyddstäckning av vraket för att bromsa den naturliga nedbrytningen och säkerställa att platsen kan bevaras för framtida forskning.

Projektet är ett samarbete mellan Bohusläns museum och danska Nationalmuseets marinarkeologiska forskningsinstitut Njord – Center for Maritim og Submarin Kulturarv.

(2026-05-20)